Quy hoạch - Đầu tư Cần đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh Dự án Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh tại xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng có quy mô 400ha, tổng vốn đầu tư lên tới 6.200 tỷ đồng, chính thức khởi động từ tháng 2/2025. Đây là một trong những dự án trọng điểm, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, hướng tới mô hình công nghiệp xanh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Người dân thôn Trung Nghĩa mong sớm được giải tỏa để an cư. Trong ảnh: Đường vào thôn Trung Nghĩa - nơi sẽ bị giải tỏa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tuy nhiên, qua gần 6 tháng triển khai, nhiều người dân trong số 395 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án bày tỏ băn khoăn về tiến độ bồi thường, giải tỏa và tái định cư.

Tiến độ còn chậm

Theo UBND xã Bà Nà, dự án ảnh hưởng đến khoảng 1.400 nhân khẩu tại các thôn Hòa Trung, Trung Nghĩa, thôn 1 và thôn 5. Trong đó, riêng thôn Hòa Trung có 149 hộ dân thuộc diện giải tỏa.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng thôn Hòa Trung chia sẻ: “Dự án “treo” nhiều năm khiến người dân không thể sửa chữa, xây dựng nhà cửa. Đến khi khởi động vào đầu năm 2025, bà con rất mừng. Nhưng đến nay, tiến độ đền bù, giải tỏa vẫn chậm. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền sớm hoàn tất thủ tục để người dân ổn định nơi ăn, chốn ở”.

Hiện, công tác đo đạc, xác định ranh giới đất cơ bản đã xong. Một số hộ đã được gửi hồ sơ bồi thường phần mộ nhưng vẫn còn nhiều trường hợp chưa được kiểm đếm, chưa rõ thời điểm nhận đền bù và đất tái định cư.

Tại thôn Trung Nghĩa, khoảng 92 hộ dân cũng bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng thôn Trung Nghĩa cho biết gia đình ông bị thu hồi hơn 3.000m2, trong đó có 400m2 đất ở và còn lại là đất nông nghiệp.

Hiện việc kiểm đếm vẫn chưa hoàn tất, nhiều hộ chưa nhận được hồ sơ đền bù. Người dân rất mong sớm có đất tái định cư để kịp dựng nhà trước mùa mưa.

Bảo đảm quyền lợi người dân

Dự án KCN Hòa Ninh trải dài trên địa bàn các thôn Trung Nghĩa, Hòa Trung, thôn 1 và thôn 5, hướng tới mô hình phát triển công nghiệp xanh, hiện đại, tận dụng lợi thế hạ tầng cảng biển Liên Chiểu để cung cấp khí hóa lỏng (LNG) trực tiếp cho các nhà máy trong khu. Theo cam kết của chủ đầu tư, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 42 tháng kể từ ngày khởi công.

Các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, nằm sát tuyến ĐT602, đủ khả năng bố trí cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Được biết, ngay từ năm 2023, chính quyền xã (Hòa Ninh cũ) đã phối hợp Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng xây dựng 3 khu tái định cư tại thôn Đông Sơn, với tổng cộng 720 lô đất. Các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, nằm sát tuyến ĐT602, đủ khả năng bố trí cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Còn tại lễ khởi động dự án, chính quyền địa phương xã đã tổ chức công bố quy hoạch, thông báo đo đạc, kiểm kê tài sản, đồng thời vận động người dân cung cấp hồ sơ đất đai để sớm hoàn tất thủ tục đền bù và chuyển đổi nghề nghiệp khi tái định cư.

Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bà Nà, cho biết dự án KCN Hòa Ninh là một trong những động lực phát triển công nghiệp mới của thành phố.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng, ông Tuấn thông tin, sau khi chuyển sang chính quyền hai cấp, việc này được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ký hợp đồng với chủ đầu tư để đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ và áp giá đền bù.

Các hồ sơ sau đó được chuyển về xã để phối hợp thẩm định, phê duyệt. Chính quyền địa phương cũng có trách nhiệm tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến đền bù, tái định cư và chuyển đến trung tâm để kịp thời giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ký kết hợp đồng với chủ đầu tư dự án KCN Hòa Ninh để triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Trung tâm đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các bước theo đúng trình tự, thủ tục quy định, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai trên thực địa.