Giao thông - Xây dựng Cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Tam Tiến ĐNO - Kiểm tra dự án cầu Tam Tiến (xã Tam Xuân) trong sáng 21/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Nam Hưng chỉ đạo giải quyết các vướng mắc của dự án cầu Tam Tiến. Ảnh: XH

Dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn được khởi công từ năm 2020, với tổng mức đầu tư hơn 220 tỷ đồng, chiều dài 4,18km, trong đó cầu chính gồm 9 nhịp. Đây là công trình giao thông trọng điểm, kỳ vọng xóa bỏ cảnh người dân phải đi lại trên cầu máng mất an toàn.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, dự án mới đạt khoảng 45% khối lượng. Nguyên nhân chính là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp. Hiện còn khoảng 28 thửa đất chưa bàn giao.

Trong khi đó, hằng ngày nhiều người dân vẫn phải qua lại trên cầu máng rộng chưa đầy 1m, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.



Người dân xã Tam Tiến vẫn liều mình qua lại trên cây cầu đã xuống cấp. Ảnh: XH

Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân cho biết, địa phương đã lập nhiều phương án bồi thường, thu hồi phần lớn diện tích đất liên quan và đã chi trả tiền cho người dân. Tuy nhiên, còn một số hộ chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường. Ngoài ra, nhu cầu đất đắp còn lại cho dự án khoảng 150.000m³, trong khi nguồn đất trên địa bàn đang khan hiếm.

Cầu máng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: XH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp UBND xã Tam Xuân sớm hoàn thiện thủ tục, tập trung giải quyết dứt điểm những hộ dân còn vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, khẩn trương bố trí nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn về đất đắp, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, dự án cầu Tam Tiến rất quan trọng, kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đông. Địa phương cần tăng cường tuyên truyền, đồng thời vận dụng đầy đủ các quy định pháp luật nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người dân. Những trường hợp cố tình chây ì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Dự án tạm dừng do vướng mặt bằng thi công. Ảnh: XH

Cùng ngày, đoàn công tác cũng kiểm tra tiến độ dự án cầu Tam Giang và đường Quang Trung (xã Núi Thành). Đây là những công trình chậm tiến độ nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận.