Kinh tế Cần nghiên cứu, phát triển tàu thủy du lịch đặc trưng, xanh Để hiện thực hóa tiềm năng phát triển du lịch đường thủy, thành phố Đà Nẵng đang cần có các mẫu tàu phù hợp với từng tuyến đường thủy nội địa cũng như phát triển các loại tàu du lịch có lưu trú theo hướng đặc trưng, bản sắc, xanh, thân thiện môi trường để đảm bảo giá trị cảnh quan, văn hóa và sự trải nghiệm của du khách.

Sông Cu Đê có tiềm năng phát triển du lịch đường thủy nội địa và lưu trú trên mặt nước, nhưng đang gặp khó về mẫu tàu du lịch phù hợp. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Sớm có các mẫu tàu du lịch phù hợp

Trên sông Hàn, có hàng chục tàu du lịch vận hành hằng ngày, phục vụ hàng ngàn lượt khách tham quan. Tuy nhiên, nhiều tàu còn sử dụng động cơ diesel cũ, phát thải khói đen, gây tiếng ồn lớn… vô hình trung gây khó chịu hoặc làm giảm sự hứng thú cho du khách khi thưởng ngoạn dòng sông tuyệt đẹp chảy qua thành phố.

Thực tế này đòi hỏi phải có một mô hình, chủng loại tàu du lịch vừa mang tính đặc trưng của du lịch Đà Nẵng, bản sắc của địa phương, vừa không gây tiếng ồn, không khói để đảm bảo giá trị cảnh quan thiên nhiên, mỹ quan đô thị và sự trải nghiệm của du khách. Trong đó, cần khuyến khích các doanh nghiệp khai thác tàu du lịch đầu tư hoặc chuyển đổi sang dùng động cơ điện hoặc năng lượng tái tạo, hybrid để giảm tiếng ồn và khí thải độc hại.

Trên sông Cu Đê, một dòng sông tuyệt đẹp, thu hút nhiều người dân, du khách đến thưởng ngoạn, du lịch sinh thái. Hiện nay, có rất nhiều homestay, điểm du lịch sinh thái ở hai bên bờ sông Cu Đê, nhất là tại khu vực Hòa Bắc, Trường Định thuộc phường Hải Vân. Song, các dịch vụ, loại hình phục vụ du lịch sông nước trên sông Cu Đê vẫn còn nghèo nàn.

Từ lâu, địa phương và thành phố đã khảo sát, định hướng phát triển du lịch đường thủy nội địa trên sông Cu Đê, nhưng vẫn còn hạn chế tàu du lịch khai thác tuyến du lịch đường thủy đặc sắc này. Những đoạn sông đẹp và có tiềm năng khai thác du lịch đường thủy khó có loại tàu thích hợp để hoạt động vì dễ bị mắc cạn, khách phải xuống lội nước đẩy tàu.

Trên sông Hàn đang phát triển mạnh về du lịch đường thủy nội địa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng cho hay, phường đang tìm kiếm loại tàu thủy du lịch có đáy bằng hoặc kết cấu phù hợp khai thác du lịch trên sông Cu Đê vào mùa cạn nước. Cùng với đó, sau khi hòn Sơn Chà con được giao cho thành phố Đà Nẵng quản lý, trong tương lai sẽ phát triển loại hình tàu du lịch có lưu trú trên mặt nước nên phường cũng xem xét mô hình, chủng loại tàu phù hợp để đề xuất phát triển.

TS. Trần Văn Luận, Trưởng bộ môn kỹ thuật tàu thủy, Khoa Cơ khí giao thông, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nhìn nhận, du khách quốc tế và du khách hạng sang đến với Đà Nẵng ngày càng đông nên nhu cầu lưu trú du lịch trên mặt nước là rất lớn và lĩnh vực này có tiềm năng phát triển mạnh.

Trên địa bàn thành phố có nhiều địa điểm thuận lợi phát triển lưu trú du lịch trên mặt nước ở sông Cu Đê, vịnh Đà Nẵng, sông Cổ Cò, sông Thu Bồn… Những địa điểm này có mặt nước tĩnh nên phù hợp phát triển các loại tàu du lịch 2 thân, 3 thân để mang đến sự êm dịu cho du khách và dễ dàng bố trí các tiện nghi phục vụ lưu trú du lịch trên mặt nước. Đồng thời, phù hợp với việc tạo diện tích sàn lớn để thuận tiện xếp hạng sao cho tàu du lịch như khách sạn…

Để đáp ứng nhu cầu đó, hiện nhóm nghiên cứu của bộ môn đã phối hợp khởi tạo một số cấu trúc của tàu thủy 2-3 thân phục vụ lưu trú trên mặt nước, liên kết các cơ cấu theo hướng lắp ghép thông minh; định hướng sử dụng vật liệu nhẹ, các kỹ thuật và công nghệ tích hợp, năng lượng tái tạo (gió, mặt trời)… Đồng thời, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo trong điều khiển, vận hành tàu; xử lý nước, chất thải… Mẫu tàu được khởi tạo này sẽ đáp ứng yêu cầu của thành phố về phát triển loại hình tàu du lịch lưu trú trên mặt nước.

Phát triển du lịch lưu trú trên mặt nước

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Đề án Phát triển du lịch đường thủy nội địa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố đặt mục tiêu khách du lịch đường thủy sẽ chiếm khoảng 15-20% tổng lượng khách lưu trú, và đến năm 2045 nâng lên 20-25%. Với mục tiêu trên, thành phố xác định hình thành hệ thống cảng, bến đạt chuẩn; bổ sung tàu cao tốc, du thuyền, tàu lưu trú; phát triển dịch vụ gắn với sông nước.

Sông Thu Bồn có tiềm năng phát triển du lịch lưu trú trên mặt nước. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bên cạnh các tuyến chính như sông Hàn - cầu Trần Thị Lý, sông Hàn - vịnh Đà Nẵng, sông Cu Đê - Trường Định…, thành phố sẽ mở rộng thêm các tuyến vận tải thủy ra đảo, phát triển hệ thống dịch vụ tại bến, bổ sung phương tiện cao cấp, siêu sang…

Ông Hoàng Ngọc Thành, Phó Phòng quản lý lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho rằng, sau sáp nhập, đơn vị đã khảo sát thêm các tuyến sông, tuyến thủy nội địa tại phía nam thành phố (tỉnh Quảng Nam cũ) để có kế hoạch phát triển du lịch đường thủy theo các giai đoạn.

Thời gian đến, thành phố cần các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, áp dụng các loại năng lượng tái tạo cho tàu du lịch, vận chuyển, taxi đường thủy… Đồng thời, có các thiết kế tàu thủy phù hợp trên từng tuyến sông, trong đó có tàu đi vào các luồng lạch nhỏ. Trong giai đoạn 2030 - 2035, nhu cầu phát triển các loại hình du lịch thủy nội địa hạng sang lớn, chủ yếu phát triển các loại tàu du lịch đường thủy có lưu trú, nên rất cần có các nghiên cứu về mẫu tàu này với các quy mô khác nhau để có hướng đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng.