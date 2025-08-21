Du lịch Đà Nẵng nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn du lịch đường thủy ĐNO - Chiều 21/8, tại phường Hội An Đông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Trao đổi, hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy” cho các chủ tàu, thuyền phục vụ khách du lịch tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình ứng phó sự cố, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại khu vực Cửa Đại - Cù Lao Chàm có 88 tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động, với sức chứa từ 12 - 79 chỗ, với tổng sức chứa 3.125 chỗ, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch đường thủy nội địa ước đạt 898.660 lượt khách. Riêng tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm ước đạt hơn 255.198 lượt khách (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2024). Qua đó khẳng định sức hút ngày càng lớn của loại hình du lịch biển đảo và đường thủy nội địa.

Tuy nhiên, hoạt động đường thủy thường chịu tác động từ nhiều yếu tố như: điều kiện thời tiết, kỹ thuật phương tiện, con người và quy trình vận hành; đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ, đồng bộ và tuân thủ nghiêm túc từ các doanh nghiệp, thuyền viên.

Đại diện các doanh nghiệp, chủ tàu, thuyền du lịch và các thuyền viên khai thác tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm tham gia buổi trao đổi. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp, chủ tàu, thuyền du lịch và các thuyền viên đã được đại diện Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; Chi cục Đăng kiểm số 4 và đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, quy trình ứng phó sự cố, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và nâng cao ý thức trách nhiệm trong khai thác, vận hành tàu thuyền.

Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng trong mắt bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đây là đợt tuyên truyền thứ 2 nằm trong chuỗi hoạt động chuyên đề về an ninh, an toàn du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và thuyền viên trong hoạt động du lịch đường thủy.