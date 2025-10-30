Thứ Năm, 30/10/2025
An ninh trật tự

Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý di chuyển bằng ghe, xuồng mùa mưa bão

THÀNH CÔNG - TRANG PHƯƠNG 30/10/2025 14:30

ĐNO - Sáng 30/10, tại khu vực cánh đồng trũng thấp ven tuyến Thăng Long nối dài (phường Cẩm Lệ), một người dân không may bị lật ghe khi di chuyển qua vùng ngập sâu.

z7170656655953_1a4f6c0a607d7507a9c6d3ea00bd562d.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp cận, giải cứu anh Phạm Ngọc Sang bị mắc kẹt sau khi lật ghe. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân là anh Phạm Ngọc Sang (SN 1998, trú tại địa phương). Trong lúc tự chèo ghe qua khu vực nước chảy xiết, ghe bất ngờ bị lật, anh Sang kịp bơi vào bụi tre gần đó để tránh bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Cẩm Lệ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng, dùng ghe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, vớt và đưa anh Sang vào bờ an toàn.

Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý di chuyển, đánh bắt hoặc qua lại bằng ghe, xuồng tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết trong mùa mưa bão.

Khi có nhu cầu di chuyển hoặc cần hỗ trợ, liên hệ chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để được giúp đỡ kịp thời, bảo đảm an toàn, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

      Cảnh báo nguy hiểm khi tự ý di chuyển bằng ghe, xuồng mùa mưa bão

