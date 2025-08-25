Y tế Cảnh báo tỷ lệ mắc cận thị tăng cao ở trẻ đô thị Ngày 23/8, hội thảo kiểm soát tiến triển cận thị thế giới lần thứ 5 cùng hội thảo khúc xạ nhãn khoa Việt Nam lần thứ 3 (GOMCC 2025) tại Hà Nội tiếp tục đưa ra cảnh báo về sự gia tăng tỷ lệ trẻ mắc cận thị ở đô thị.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ trẻ mắc cận thị ở khu vực đô thị cao gấp nhiều lần nông thôn: khoảng 30 - 40% ở thành phố so với 15 -20% ở nông thôn. Lý do chính đến từ học tập cường độ cao, dùng thiết bị điện tử sớm và thiếu ánh sáng tự nhiên.

Dữ liệu cũng cho thấy Đông Á - Đông Nam Á là “điểm nóng” cận thị, với cảnh báo về biến chứng khi độ cận tăng cao (nguy cơ tổn thương đáy mắt, thoái hóa hoàng điểm…), vì vậy việc sàng lọc sớm và kiểm soát tiến triển cận thị cần được lồng ghép vào chương trình sức khỏe học đường.

Tại Đà Nẵng, mô hình chăm sóc mắt học đường đã được triển khai bài bản nhiều năm nay. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phối hợp Quỹ Fred Hollows thực hiện nhiều dự án tại Đà Nẵng.

Cụ thể, Dự án hướng dẫn chuẩn chất lượng dịch vụ khúc xạ tại cơ sở dịch vụ kính thuốc do Bộ Y tế ban hành; Dự án tăng cường sự tiếp cận của cộng đồng với 5 cơ sở dịch vụ kính thuốc tiêu chuẩn; Dự án tăng cường sự tiếp cận của các cơ sở dịch vụ mắt kính/kính thuốc trên toàn thành phố đến các khóa đào tạo về khúc xạ...

Qua đó đã sàng lọc hơn 190.000 học sinh và cấp hàng ngàn cặp kính, cho thấy nhu cầu can thiệp điều trị cận thị rất lớn.

Nhiều năm liền, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng triển khai chương trình “Ánh mắt trẻ thơ” với sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em có nhu cầu.

Cạnh đó, Dự án “Chăm sóc mắt học đường mở rộng” nhằm nâng cao sức khỏe mắt cho học sinh cũng được Bệnh viện Mắt Quảng Nam tổ chức.

Các chuyên gia đã đưa ra khuyến nghị dành cho phụ huynh và nhà trường: tăng tối thiểu 120 phút hoạt động ngoài trời mỗi ngày; bố trí ánh sáng học tập chuẩn; quản lý thời gian màn hình; khám mắt định kỳ để phát hiện sớm và chỉnh kính đúng độ.

Đây là những “đòn bẩy” chi phí thấp nhưng hiệu quả, phù hợp để Đà Nẵng duy trì tỷ lệ thị lực học đường ở mức an toàn trong năm học mới.