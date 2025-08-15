An ninh trật tự Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm của xe điện ĐNO - Cảnh sát giao thông đã đồng loạt kiểm tra các xe điện hoạt động trong phố cổ Hội An, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cảnh sát giao thông đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe điện. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Nhằm đảm bảo trật tự giao thông và gìn giữ hình ảnh du lịch, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để siết chặt quản lý hoạt động của các xe điện trên địa bàn. Đây là nỗ lực nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho hay, thời gian qua, tình trạng một số xe điện cố tình vi phạm như chèo kéo khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định hay đón trả khách gây cản trở giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch của phố cổ Hội An. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền yêu cầu các tài xế chấp hành đúng quy định khi lưu thông. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Vừa tuyên truyền, cảnh sát giao thông kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của các tài xế. Các lỗi vi phạm phổ biến liên quan đến dừng đỗ không đúng nơi quy định, không thắt dây an toàn, vượt tại nơi không được phép vượt và các lỗi khác.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 20 trường hợp, trong đó có trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2025, Phòng CSGT đã tổ chức buổi tuyên truyền và ký cam kết với hơn 150 cán bộ, công nhân viên và lái xe điện thuộc các đơn vị vận tải hoạt động chủ yếu tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây - khu vực trung tâm du lịch của thành phố.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm để gìn giữ hình ảnh du lịch. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ hoạt động của xe điện. Các giải pháp bao gồm tăng cường tuần tra lưu động, sử dụng công nghệ giám sát giao thông và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông kêu gọi các tài xế xe điện nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Việc siết chặt quản lý hoạt động xe điện không chỉ góp phần đảm bảo trật tự giao thông mà còn nhằm bảo vệ và nâng cao hình ảnh du lịch của thành phố Đà Nẵng - điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.