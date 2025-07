An ninh trật tự Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho tài xế xe điện ĐNO - Sáng 10/7, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho tài xế xe điện hoạt động trên địa bàn TP.Hội An cũ.

Trạm CSGT Thăng Bình phổ biến pháp luật giao thông đến đội ngũ tài xế xe điện. Ảnh: MINH HẢI

Tham gia buổi tuyên truyền có gần 200 cán bộ, công nhân viên, lái xe của Công ty Xe điện Hội An, Công ty Xe điện HoiAngo và Công ty Xe điện Phúc An - đang hoạt động phục vụ du lịch trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây.

Báo cáo viên đã tuyên truyền một số lỗi vi phạm thường gặp trong quá trình điều khiển phương tiện như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe, không có giấy phép lái xe, dừng đỗ không đúng nơi quy định… Đồng thời phổ biến các quy định mới, điểm mới tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan.

Lãnh đạo 3 công ty xe điện ký cam kết về an toàn giao thông. Ảnh: MINH HẢI

Trạm CSGT Thăng Bình cũng tổ chức cho lãnh đạo 3 doanh nghiệp kinh doanh xe điện cùng toàn thể lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Việc ký cam kết thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp và người lao động trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây - nơi có lượng lớn du khách trong và ngoài nước tham quan, di chuyển bằng xe điện.