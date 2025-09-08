Thứ Bảy, 9/8/2025
Giao thông - Xây dựng

Cao tốc hơn 2.100 tỷ ở Đà Nẵng sắp thông xe

TRỌNG HÙNG 09/08/2025 08:47

ĐNO - Sau gần 2 năm thi công, tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, có chiều dài 11,5km, vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, đang hoàn thiện những hạng mục cuối để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8.

Ngày 8/8, ông Tạ Gia Mạnh Hưng – Giám đốc điều hành dự án (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, toàn bộ mặt đường tuyến chính sẽ được thảm nhựa xong trong tuần này. Các phần việc còn lại như lắp biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan, sơn đường… đang được triển khai.

Toàn bộ mặt đường chính tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan sẽ được thảm nhựa xong trong tuần này. Ảnh: Hoài Phong
Toàn bộ mặt đường chính tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan sẽ được thảm nhựa xong trong tuần này. Ảnh: Hoài Phong

Cùng với tuyến chính, đường gom dài hơn 20km cũng đang được xây dựng, đảm bảo kết nối và phục vụ đi lại cho người dân. Khi hoàn thành, cao tốc Hòa Liên – Túy Loan sẽ nối liền mạng cao tốc từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tạo động lực phát triển khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, kết nối khu công nghiệp, cảng Liên Chiểu và các khu đô thị sinh thái.

