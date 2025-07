Xã hội Xử lý nghiêm vi phạm giao thông trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan Trước và trong quá trình đưa vào vận hành tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, công tác bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các đơn vị liên quan.



Lực lượng Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: N.Q



Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5km, thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ để đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8.

Hiện nay, do quá trình thi công chưa hoàn thiện, một số đoạn chưa khảm nhựa, mặt đường còn gồ ghề nên các phương tiện di chuyển chậm, giữ khoảng cách để bảo đảm an toàn. Đặc biệt, bụi từ công trường thi công gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng lớn đến an toàn người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như phun nước giảm bụi, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn và Hòa Hiệp tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo đại diện Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 3.120 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên tuyến, thu nộp ngân sách nhà nước 3,4 tỷ đồng, tước 136 giấy phép lái xe.

Trong đó có 472 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 351 trường hợp chạy quá tốc độ, 26 xe tải chở quá tải và cơi nới thành thùng, cùng nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn kiểm tra một xe ben trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: N.Q



Thiếu tá Đặng Ngọc Tài, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, trạm đã chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể, bám sát thực địa, tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng, tạm giữ hàng trăm phương tiện và tước giấy phép lái xe hàng trăm trường hợp.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, tổ chức nhiều đợt phát tờ rơi, thông báo lưu động cho tài xế và người dân trên tuyến.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, việc bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là nhiệm vụ quan trọng và liên tục.

Phòng đã chỉ đạo các trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách, lấn làn, chở quá tải…

Bên cạnh đó, tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ xử lý vi phạm qua hình ảnh, giám sát từ xa. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm hình thành văn hóa giao thông, xây dựng tuyến cao tốc an toàn, văn minh.