Môi trường Cấp giấy phép môi trường với dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

ĐNO - Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (phường Hải Vân) được cấp giấy phép môi trường với thời hạn 10 năm.

Toàn cảnh Khu du lịch sinh thái Nam Ô. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 27/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông báo đã cấp giấy phép môi trường với dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô do Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Giấy phép có thời hạn 10 năm, tính từ ngày 26/8/2025 đến 26/8/2035.

Theo nội dung cấp phép, dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô được phép xả nước thải và khí thải ra môi trường với điều kiện thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định ban hành kèm theo giấy phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường vừa được cấp và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hải Vân và cơ quan chức năng liên quan nếu xảy ra sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Bảo vệ môi trường, UBND phường Hải Vân tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô theo quy định của pháp luật.