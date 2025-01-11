Thứ Bảy, 1/11/2025
Cập nhật chính sách thuế và chiến lược vận hành cho doanh nghiệp

ĐNO - Ngày 1/11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp Công ty CP Kết nối nhân tài (Talentnet) tổ chức hội thảo “Tối ưu thuế và chiến lược nhân lực: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập toàn cầu”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: M.QUẾ
Tại hội thảo, doanh nghiệp được cập nhật những thay đổi trong chính sách thuế và các lưu ý quan trọng để doanh nghiệp tối ưu chi phí hợp pháp, vận hành hiệu quả và giảm rủi ro.

Cụ thể là các chính sách thuế: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/10/2025; Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; Thông tư số 69/2025/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15…

Trong đó, một số nội dung đáng lưu ý như: xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026, thay vào đó, hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền khi có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên; Luật Thuế giá trị gia tăng mới kéo dài từ 1/7/2025 đến hết năm 2026, thay vì chỉ 6 tháng như trước đây…

Bên cạnh đó, các diễn giả chia sẻ về bối cảnh thị trường, xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong thời đại trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và nhu cầu kỹ năng mới. Qua đó, tối ưu hiệu quả nhân sự và phát triển nguồn nhân lực tạo lợi thế cạnh tranh.

