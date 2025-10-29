Thứ Tư, 29/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Kinh tế

Cập nhật quy định thuế cho gần 300 doanh nghiệp tại Đà Nẵng

MAI QUẾ 29/10/2025 16:26

ĐNO - Chiều 29/10, Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư (Văn phòng UBND thành phố) phối hợp Thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH KPMG Việt Nam tổ chức hội thảo “Cập nhật quy định thuế và kế toán cho doanh nghiệp”.

z7167666165735_684a46bbd562314d7783bd4c22653752(1).jpg
Hội thảo cung cấp nhiều thông tin về quy định thuế và kế toán cho doanh nghiệp. Ảnh: M.QUẾ

Hội thảo quy tụ hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc tài chính và kế toán trưởng đến từ nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi và kết nối với cơ quan quản lý thuế, các chuyên gia và hiệp hội thương mại quốc tế.

Hội thảo cập nhật những quy định mới nhất về thuế và kế toán, giúp doanh nghiệp nắm bắt, áp dụng đúng quy định pháp luật; đồng thời trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh cung cấp thông tin, hội thảo còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng tính minh bạch và tuân thủ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

z7167666176450_b6ce9b2ef15e5546ec31bcd7c7dff11f(1).jpg
Ban tổ chức và các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: M.QUẾ

Trong khuôn khổ hội thảo, phiên thảo luận của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia đến từ Thuế thành phố Đà Nẵng, KPMG Việt Nam đã chia sẻ, phân tích và giải đáp nhiều vấn đề như: lưu ý trong áp dụng các chính sách thuế, cập nhật những thay đổi trọng yếu trong chính sách thuế và kế toán.

Đánh giá các tác động của xu hướng quốc tế đối với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng chiến lược tuân thủ và vận hành phù hợp trong bối cảnh thay đổi nhanh.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời giả đến doanh nghiệp

Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời giả đến doanh nghiệp

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời giả đến doanh nghiệp

Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời giả đến doanh nghiệp

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng

Xem thêm Kinh tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Kinh tế
      Cập nhật quy định thuế cho gần 300 doanh nghiệp tại Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO