Kinh tế Cập nhật quy định thuế cho gần 300 doanh nghiệp tại Đà Nẵng ĐNO - Chiều 29/10, Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư (Văn phòng UBND thành phố) phối hợp Thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH KPMG Việt Nam tổ chức hội thảo “Cập nhật quy định thuế và kế toán cho doanh nghiệp”.

Hội thảo cung cấp nhiều thông tin về quy định thuế và kế toán cho doanh nghiệp. Ảnh: M.QUẾ

Hội thảo quy tụ hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc tài chính và kế toán trưởng đến từ nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi và kết nối với cơ quan quản lý thuế, các chuyên gia và hiệp hội thương mại quốc tế.

Hội thảo cập nhật những quy định mới nhất về thuế và kế toán, giúp doanh nghiệp nắm bắt, áp dụng đúng quy định pháp luật; đồng thời trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.



Bên cạnh cung cấp thông tin, hội thảo còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng tính minh bạch và tuân thủ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.



Ban tổ chức và các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: M.QUẾ

Trong khuôn khổ hội thảo, phiên thảo luận của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia đến từ Thuế thành phố Đà Nẵng, KPMG Việt Nam đã chia sẻ, phân tích và giải đáp nhiều vấn đề như: lưu ý trong áp dụng các chính sách thuế, cập nhật những thay đổi trọng yếu trong chính sách thuế và kế toán.

Đánh giá các tác động của xu hướng quốc tế đối với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; xây dựng chiến lược tuân thủ và vận hành phù hợp trong bối cảnh thay đổi nhanh.