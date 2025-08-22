Đời sống Cập nhật lịch chạy tàu metro Hà Nội từ giờ đến dịp lễ Quốc khánh 2/9 Lịch chạy tàu metro Hà Nội dịp 2/9 được điều chỉnh, kéo dài đến 24h, giãn cách 6-10 phút/chuyến trên tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.

Cập nhật lịch chạy tàu metro Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến số 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội như sau:

Các ngày 21/8, 24/8, 27/8 và 29/8/2025

Tàu chạy từ 05h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ).

Giãn cách 6 -10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8/2025

Thời gian hoạt động: 05h00 – 22h00.

Giãn cách: 6 phút/chuyến trong khung giờ 05h00 – 08h00; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9/2025

Thời gian hoạt động: 05h30 – 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ).

Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9/2025

Hoạt động liên tục từ 00h00 đến 22h00.

Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (04h30 – 07h30 và 11h00 – 14h30).

Các khung giờ khác: 10 phút/chuyến.

Lưu ý:

Tạm ngừng chạy tàu từ 03h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Các ngày khác tàu hoạt động theo lịch bình thường từ 5h30-22h.

Bảng lịch chạy tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội chi tiết:

Ngày Mở tuyến Đóng tuyến Giãn cách tàu chạy (phút/lượt) Ghi chú 21.8 05h30 24h00 6, 10 Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ 24.8 05h30 24h00 6, 10 Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ 27.8 05h30 24h00 6, 10 Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ 29.8 05h30 24h00 6, 10 Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ 30.8 05h00 22h00 6, 10 Giãn cách: 6 phút/chuyến trong khung giờ 05h00 – 08h00; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại 1.9 05h30 24h00 10 Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ; Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày 2.9 00h00 6, 10 10 Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (04h30 – 07h30 và 11h00 – 14h30); Các khung giờ khác 10 phút/chuyến; Tạm ngừng chạy tàu từ 03h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật Các ngày khác 05h30 22h00 Theo lịch bình thường

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9