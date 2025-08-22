Thứ Sáu, 22/8/2025
Cập nhật lịch chạy tàu metro Hà Nội từ giờ đến dịp lễ Quốc khánh 2/9

AN HỘI 22/08/2025 11:06

Lịch chạy tàu metro Hà Nội dịp 2/9 được điều chỉnh, kéo dài đến 24h, giãn cách 6-10 phút/chuyến trên tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.

Cập nhật lịch chạy tàu metro Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách. Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và tuyến số 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội như sau:

Các ngày 21/8, 24/8, 27/8 và 29/8/2025

Tàu chạy từ 05h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ).

Giãn cách 6 -10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8/2025

Thời gian hoạt động: 05h00 – 22h00.

Giãn cách: 6 phút/chuyến trong khung giờ 05h00 – 08h00; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9/2025

Thời gian hoạt động: 05h30 – 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ).

Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9/2025

Hoạt động liên tục từ 00h00 đến 22h00.

Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (04h30 – 07h30 và 11h00 – 14h30).

Các khung giờ khác: 10 phút/chuyến.

Lưu ý:

Tạm ngừng chạy tàu từ 03h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Các ngày khác tàu hoạt động theo lịch bình thường từ 5h30-22h.

Bảng lịch chạy tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội chi tiết:

NgàyMở tuyếnĐóng tuyếnGiãn cách tàu chạy (phút/lượt)Ghi chú
21.805h3024h006, 10Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ
24.805h3024h006, 10Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ
27.805h3024h006, 10Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ
29.805h3024h006, 10Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ
30.805h0022h006, 10Giãn cách: 6 phút/chuyến trong khung giờ 05h00 – 08h00; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại
1.905h3024h0010Kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ; Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày
2.900h006, 1010Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (04h30 – 07h30 và 11h00 – 14h30); Các khung giờ khác 10 phút/chuyến; Tạm ngừng chạy tàu từ 03h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật
Các ngày khác05h3022h00Theo lịch bình thường

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Lễ chính thức: 6h30 ngày 2/9.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9

6h30: Rước đuốc truyền thống.

6h45: Nghi lễ chào cờ.

6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.

Xem thêm thông tin chi tiết lịch cấm đường Hà Nội phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80 dịp 2/9

Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất
Cập nhật lịch cấm đường Hà Nội 2/9 phục vụ A80 dịp Quốc khánh mới nhất
Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Tây Ninh 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Tây Ninh 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Sơn La 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Sơn La 2025

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Cập nhật thay đổi lịch cấm đường Hà Nội ngày 21/8 mới nhất

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Vĩnh Long 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thanh Hóa 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Thái Nguyên 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Tây Ninh 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Tây Ninh 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Sơn La 2025

Lịch bắn pháo hoa 2/9 tại Sơn La 2025

      Cập nhật lịch chạy tàu metro Hà Nội từ giờ đến dịp lễ Quốc khánh 2/9

