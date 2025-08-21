Đời sống Tổng hợp điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 Hà Nội bố trí điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 tại Bảo tàng Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, Cung Việt Xô, trường Lê Hồng Phong.

Danh sách điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 cho đại biểu

Để phục vụ lễ kỷ niệm, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A.

Danh sách điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 cho nhân dân

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự lễ kỷ niệm.

Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân; gửi danh sách địa điểm về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an thành phố trước ngày 21/8/2025; bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm đỗ xe.