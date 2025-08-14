Kinh tế Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1007 yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã triển khai thực hiện Công điện số 127 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 66 của Chính phủ.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, bảo đảm thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố; trình phê duyệt và tổ chức thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố, hoàn thành trước ngày 30/8/2025.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị vận hành hệ thống và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đáp ứng yêu cầu số hóa, chuyển dịch đầy đủ dữ liệu và việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố, triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành trước ngày 30/8/2025.