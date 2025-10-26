Giao thông - Xây dựng Cầu Ca Da trên quốc lộ 24C bị sụt lún, Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo khẩn ĐNO - Chiều 26/10, cầu Ca Da trên tuyến quốc lộ 24C (nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện một hố sâu trên nền đường dẫn vào cầu.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết xói sâu vào nền đường dẫn cầu Ca Da gây sụt lún. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Theo thông tin ban đầu, dòng nước lũ dâng cao, chảy xiết đã xói sâu vào nền đường dẫn cầu Ca Da gây sụt lún. Cầu này là ranh giới giữa 2 xã Trà Liên và Trà Tân; vị trí bị sụt lún thuộc địa phận xã Trà Tân.

Vào thời điểm sự cố xảy ra, một xe máy chạy qua đã rơi xuống cầu, may mắn là người trên xe không bị rơi xuống. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị quản lý đường nhanh chóng căng dây cấm đường để đảm bảo an toàn; sau đó sẽ kiểm tra, triển khai các giải pháp khắc phục.

Trước tình hình đó, lực lượng năng xã Trà Tân cũng đã huy động tối đa quân số ứng trực tại khu vực sạt lở trên cầu Ca Da, đặt biển báo nghiêm cấm người dân lưu thông để bảo đảm an toàn.

Phương tiện bị rơi xuống hố sụt. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân cần hạn chế tối đa việc lưu thông trong thời điểm trời mưa to và buổi tối, khi nhiều tuyến giao thông trọng điểm đã, đang xảy ra sạt lở, nước lũ băng qua.

Hiện nay, quốc lộ 40B đoạn qua địa phận Bắc Trà My, Nam Trà My (cũ) đang tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, người dân tuyệt đối không di chuyển trên đường để đảm bảo an toàn.