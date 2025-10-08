Văn hóa - Văn nghệ “Cầu nối” từ điện ảnh đến du lịch Những thước phim đẹp không chỉ làm mãn nhãn người xem mà còn là cầu nối để quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Thông qua điện ảnh sẽ mở ra cơ hội cho điểm đến, từ khán giả sẽ trở thành du khách, góp phần thu hút khách và phát triển du lịch địa phương.

Những cảnh đẹp nổi bật của Đà Nẵng khi đưa vào phim sẽ tăng sức hút đối với du khách. Ảnh: T.H

Xây dựng “điểm đến” trong “điểm đến”

Nhờ điện ảnh, nhiều địa phương đã trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua khi đi du lịch như nơi quay bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tại Phú Yên; “Mắt biếc”, “Em và Trịnh” tại thành phố Huế hay trước đó là bộ phim “Kong: Đảo đầu lâu” của điện ảnh Hollywood, sau khi ra mắt cũng tạo được sức hút lớn cho điểm đến quần thể Di sản thế giới Tràng An (Ninh Bình).

Những người làm du lịch cho rằng, một thước phim ấn tượng, lan tỏa mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử sẽ tạo ra sức hút “khó cưỡng” đối với du khách.

Theo Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng Nguyễn Đức Quỳnh, Đà Nẵng đã và đang thấy được lợi thế của điện ảnh trong quảng bá, thu hút khách du lịch.

Việc tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hằng năm mở ra cơ hội để ngành văn hóa du lịch thành phố kết nối trực tiếp, không chỉ với các nhà làm phim trong nước mà với cả các nhà sản xuất phim quốc tế.

Bằng cách tạo ra sự kiện, Đà Nẵng đang làm sâu sắc hơn thương hiệu “thành phố sự kiện”, đồng thời mong mỏi thông qua các nhà làm phim, sẽ có những dự án được quay, triển khai tại Đà Nẵng.

Điện ảnh dẫn lối du lịch

Những người làm du lịch cho rằng, sự kết hợp giữa du lịch và điện ảnh không chỉ mang lại hiệu quả trong việc quảng bá, mà còn mở ra cơ hội mới để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch bền vững.

Thông qua sự kiện Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, thành phố mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút khách hơn nữa. Ảnh: T.H

Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt An Group Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ, sau hợp nhất, Đà Nẵng sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ thiên nhiên hoang sơ (rừng, núi, biển) đến đô thị hiện đại, hạ tầng du lịch phát triển, bản sắc văn hóa rõ nét ở các di sản văn hóa thế giới (phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn) mang đậm chiều sâu văn hóa bản địa…

Những điều này cho thấy tiềm năng rất lớn của Đà Nẵng, đây là “kho vàng” để các đạo diễn thỏa sức sáng tạo.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng đó thành sản phẩm du lịch điện ảnh thực sự thì ngành văn hóa và du lịch thành phố cần có chiến lược dài hơi; sự phối hợp đồng bộ giữa ngành văn hóa - du lịch và các nhà sản xuất phim.

Bên cạnh đó cần thiết lập cơ chế hỗ trợ đoàn làm phim chuyên nghiệp, linh hoạt từ việc cấp phép nhanh gọn đến hỗ trợ hậu cần, bối cảnh, con người.

Song song với đó cần có kế hoạch phát triển “Film Tourism” (du lịch phim ảnh) bài bản.

Nghĩa là sau khi phim được quay tại các điểm của Đà Nẵng và được phát hành, cần thiết kế các tour du lịch theo dấu phim, khuyến khích khán giả ghé thăm, đặt chân đến các địa điểm quay phim, các bối cảnh nổi tiếng có liên quan đến bộ phim.

Khi đó, khán giả (du khách) được trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực, con người như đã thấy trên màn ảnh, kéo dài giá trị trải nghiệm của du khách.

Đồng thời, kết hợp với các sản phẩm du lịch khác, tạo thành những chuỗi sản phẩm phù hợp thị hiếu từng thị trường khách.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành quốc tế Hải Vân Cát nhìn nhận, để tạo ra được những sản phẩm “theo dấu phim” trước mắt cần có sự kết nối giữa ngành du lịch và các hãng phim.

Ban đầu có thể chủ động đặt hàng hoặc đồng sản xuất những bộ phim có chủ đề, bối cảnh gắn liền với văn hóa, con người Đà Nẵng.

Có các chính sách ưu đãi để thu hút các đoàn làm phim, có thể hỗ trợ về phim trường, hỗ trợ về các dịch vụ liên quan trong quá trình sản xuất phim; kết nối quảng bá, giới thiệu các điểm đến có thể trở thành phim trường; tổ chức thêm các sự kiện thường niên liên quan đến phim ảnh để thu hút truyền thông và tạo sân chơi cho các nhà làm phim trẻ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịchông Cao Trí Dũng, sự kết hợp giữa điện ảnh và du lịch đem lại hiệu quả truyền thông và thu hút khách du lịch vô cùng lớn.

Với rất nhiều tiềm năng và lợi thế của Đà Nẵng mới như hiện nay, nên có một đề án tổng thể trong mối quan hệ hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, có thể xây dựng cơ sở dữ liệu sẵn có để khi các đoàn làm phim yêu cầu là có sẵn nội dung đầy đủ để giới thiệu với đối tác.

Khi đó, các điều kiện cần và đủ đã có, Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ có nhiều cơ hội để làm bối cảnh của những bộ phim lớn trên thị trường điện ảnh trong nước và quốc tế.