Thế giới Cháy rừng tồi tệ chưa từng có tại châu Âu ĐNO - Cháy rừng đang hoành hành dữ dội tại nhiều quốc gia châu Âu, gây nhiều thiệt hại.

Lính cứu hỏa tại nhiều nước châu Âu nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng nghiêm trọng. Ảnh: EPA



Theo Reuters, ngày 12/8, lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Balkan nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng, trong khi đó thêm một đợt nắng nóng đang đẩy nhiệt độ lên hơn 40 độ C trên khắp châu Âu.

“Chúng tôi đang bị thiêu sống. Điều này không thể tiếp diễn”, Thị trưởng thành phố Vila Real (Bồ Đào Nha), ông Alexandre Favaios nói với Reuters.

Ở ngoại ô thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, đám cháy khiến một người đàn ông làm việc tại chuồng ngựa tử vong. Đám cháy lan sang một số nhà cửa và trang trại, sau đó được dập tắt.

Khu vực lớn nhất Tây Ban Nha, Castile và Leon xảy ra 32 vụ cháy rừng vào ngày 12/8 với hơn 1.200 lính cứu hỏa tham gia dập lửa.

Trong khi đó ở miền Bắc Bồ Đào Nha, hơn 1.300 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của 14 máy bay đang khống chế 3 đám cháy lớn. Một trong số đó là ở khu vực Vila Real cháy suốt 10 ngày qua. Cháy rừng khiến hàng nghìn người dân tại châu Âu phải sơ tán.

Trực thăng hút nước từ biển Atlanterra để dập tắt cháy rừng tại Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters



Khắp khu vực Albania, nhiều cánh rừng và đất nông nghiệp bị thiêu rụi bởi cháy rừng trong tuần qua. Trực thăng từ Cộng hòa Séc, Slovakia và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) giúp quốc gia vùng Balkan này dập tắt 19 đám cháy rừng riêng biệt.

Tại Montenegro, với sự hỗ trợ của trực thăng từ Serbia và Croatia, chính quyền vừa dập tắt đám cháy rừng gần Podgorica, thành phố bị bao phủ bởi khói bụi.

Tại Hy Lạp, điểm cực nam của châu Âu xảy ra một số trường hợp cháy rừng do gió mạnh thổi bùng ngọn lửa, buộc phải sơ tán một số ngôi làng, một khách sạn trên các đảo du lịch Zakynthos, Cephalonia ở vùng biển Ionian và 4 khu vực khác trên đất liền.

“Gió rất mạnh và cháy rừng vượt tầm kiểm soát”, Thị trưởng Zakynthos, ông Yiorgos Stasinopoulos nói với đài truyền hình Hy Lạp ERT. Thêm 85 lính cứu hỏa và 10 máy bay chiến đấu được điều động để ngăn chặn đám cháy lan đến các ngôi nhà gần thị trấn Vonitsa, phía tây Hy Lạp.

Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi một đám cháy lớn ở tỉnh Canakkale bùng phát sang ngày thứ hai. Các đám cháy rừng xảy ra ở quận Ezine và Ayvacik của Canakkale, nơi sân bay Canakkale và eo biển Dardanelles phải đóng cửa vào ngày 11/8.

“Tuy nhiên, các đám cháy ở trung tâm thành phố, phía nam eo biển vẫn tiếp diễn”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Các nhà khoa học cho biết, hiện tượng nóng lên toàn cầu đang khiến khu vực Địa Trung Hải có mùa hè nóng hơn và khô hơn, các vụ cháy rừng gia tăng hằng năm, dữ dội hơn và đôi khi bùng phát thành “cơn lốc xoáy”.