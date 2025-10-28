Thương mại - Dịch vụ Chợ truyền thống dần vắng khách Thời gian gần đây, tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, tình trạng kinh doanh ế ẩm diễn ra phổ biến, nhiều quầy sạp đóng cửa, tiểu thương rời chợ do sức mua giảm mạnh.

Chợ đầu mối Hòa Cường, nhiều quầy sạp kinh doanh nông sản đang hoạt động cầm chừng do sức mua giảm. Ảnh: K.H

Tại chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường), bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, tiểu thương kinh doanh nông sản, chia sẻ: “Lượng khách giảm rõ rệt, nhiều quầy bán sỉ và lẻ nông sản cũng đã nghỉ hẳn vì không đủ chi phí duy trì”.

Theo bà Hằng, sự phát triển nhanh của các kênh mua sắm trực tuyến và hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi khiến người tiêu dùng dần thay đổi thói quen mua sắm. Hàng hóa được giao tận nhà, giá cả minh bạch, trong khi chợ truyền thống lại thiếu đổi mới, dẫn đến mất dần sức hút.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại chợ Hòa Khánh (phường Liên Chiểu). Bà Trần Thị Vân, tiểu thương kinh doanh hàng thời trang, cho biết: “Kinh doanh trong chợ hiện rất khó khăn. Bên ngoài, người bán hàng rong bày bán tràn lan, từ quần áo, đồ gia dụng đến thịt cá, hải sản… tiện đâu bày hàng ra đó, khiến khách ngại vào chợ”.

Nhiều quầy sạp tại chợ Cẩm Lệ đóng cửa do kinh doanh ế ẩm. Ảnh: K.H

Theo bà Vân, những quầy hàng bán dày dép, áo quần nằm trên tầng lầu càng khó tiếp cận khách. Bên cạnh đó, xu hướng mua hàng online ngày càng mạnh khiến hàng thời trang ở chợ mất lợi thế cạnh tranh. “Giờ khách chỉ cần ở nhà lướt điện thoại là có hàng giao tận nơi, giá rẻ, mẫu mã lại đa dạng. Mong muốn của tôi là được giảm bớt chi phí thuê quầy để đỡ phần nào khó khăn trong giai đoạn này”, bà Vân chia sẻ.

Chợ Cẩm Lệ hiện có khoảng 750 quầy sạp, song sức mua đã giảm hơn 30%. Theo ban quản lý chợ, trước sự phát triển mạnh của các hệ thống bán lẻ hiện đại và kênh thương mại điện tử, nếu tiểu thương không thay đổi mô hình kinh doanh sẽ khó có thể trụ vững.

Tại chợ, thích ứng với xu thế mua sắm mới, một số tiểu thương trẻ tuổi đã chủ động thay đổi cách bán hàng. Tiểu thương Đinh Thị Cẩm Tú (chợ Cẩm Lệ) chia sẻ: “Tôi bắt đầu kết hợp giữa bán trực tiếp và bán online. Buổi tối, tôi chụp ảnh hàng hóa rồi đăng lên facebook, zalo. Sáng vẫn đi chợ như bình thường, còn buổi trưa tranh thủ giao hàng cho khách đặt online. Nhờ vậy, lượng khách tăng lên, thu nhập ổn định hơn”.

Ban Quản lý chợ Cẩm Lệ cho biết, sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng, giới thiệu kênh bán trực tuyến, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Đồng thời tuyên truyền khuyến khích tiểu thương chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, đồng thời đầu tư cải thiện hạ tầng chợ, đảm bảo môi trường kinh doanh văn minh, an toàn phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh sạch sẽ để thu hút khách trở lại.

Sở Công Thương cho hay, thời gian đến đơn vị sẽ tích cực phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức, triển khai chương trình hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi số, livestream bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện hoạt động kinh doanh tại các chợ ngày càng gặp khó khăn. Các xã, phường cũng cần tập trung sắp xếp lại mô hình kinh doanh tại chợ phù hợp với đặc điểm kinh doanh mỗi địa phương, rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo các chợ xuống cấp.