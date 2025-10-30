Thông tin doanh nghiệp Chốt chọn VinFast Klara Neo, chủ xe Hà Nội khẳng định: “Thay đổi phương tiện, thay đổi cả lối sống” Với anh Hùng, việc tậu chiếc VinFast Klara Neo là quyết định “một vốn nhiều lời” khi sở hữu chiếc xe vừa mạnh mẽ, tiết kiệm, vừa giúp cuộc sống xanh, sạch hơn mỗi ngày.

Anh Phạm Hùng, một người kinh doanh tại Hà Nội, thường xuyên sử dụng xe máy để di chuyển hàng ngày. Với quãng đường di chuyển trung bình lên tới khoảng 60 km mỗi ngày, việc lựa chọn một phương tiện bền bỉ, chất lượng là ưu tiên hàng đầu của anh.

“Với người có tần suất di chuyển nhiều như tôi, chiếc xe phải đảm bảo đủ pin để đi cả ngày”, anh Hùng cho biết. Đây là lý do 2 tháng trước, anh quyết định lựa chọn xe máy điện VinFast, cụ thể là Klara Neo.

Anh chia sẻ, Klara Neo được trang bị công nghệ pin LFP hiện đại với dung lượng 2.0 kWh, tối ưu quãng đường lên tới 112 km/lần sạc. Việc sạc pin vô cùng đơn giản và tiện lợi, có thể thoải mái sạc tại nhà hoặc tại nơi làm việc.

“Quãng đường xa nhưng xe thoải mái di chuyển cả ngày, thậm chí có thể kéo dài sang ngày thứ hai mà không cần lo lắng gì”, anh Hùng nhận xét.

Một trong những lý do khác khiến anh quyết định lựa chọn Klara Neo là mức giá hợp lý. “Tôi mua chiếc Klara Neo với mức giá thực tế chỉ hơn 25 triệu đồng. Đây là mức giá rất cạnh tranh khi so với các loại xe có trang bị tương đương trên thị trường”, anh Hùng cho biết.

Để có được mức giá này, anh Hùng lý giải, từ mức giá niêm yết 28,8 triệu đồng, Klara Neo và các dòng xe máy điện VinFast đang được ưu đãi 10% giá trị xe, tương đương hơn 2,8 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn được hỗ trợ thêm tương đương 100% lệ phí trước bạ. Chưa hết, người dùng có thể lựa chọn trả góp khi mua xe tới 80% giá trị, đồng nghĩa chỉ cần trả trước từ 10%.

Theo vị chủ xe, có mức giá tốt nhưng Klara Neo lại sở hữu nhiều ưu điểm vượt tầm giá, để lại ấn tượng mạnh mẽ ngay từ những chuyến đi đầu tiên. Trong đó, điều anh đặc biệt yêu thích và đánh giá cao trên chiếc xe này chính là khả năng tăng tốc.

“Xe tăng tốc nhanh, mượt và rất linh hoạt khi di chuyển trên những con phố đông đúc. Khi cần vượt dốc cũng rất dễ dàng”, anh Hùng có thể cảm nhận được rõ rệt điểm mạnh này khi di chuyển trong mật độ giao thông cao ở Hà Nội.

Klara Neo trang bị động cơ công suất tối đa 2.450 W, được thiết kế để tối ưu hiệu suất ngay từ dải tốc độ thấp. Người dùng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ lái Eco và Sport, từ di chuyển tiết kiệm năng lượng đến vận hành mạnh mẽ khi cần.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, Klara Neo còn chinh phục anh Hùng bởi kiểu dáng hiện đại và tinh tế. Theo anh, kiểu dáng của Klara Neo được đánh giá phù hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ và những người yêu thích công nghệ. Từng đường nét được VinFast tính toán kỹ lưỡng, từ phần đầu xe thanh thoát, hệ thống đèn LED định vị ban ngày và đèn pha mang đến vẻ ngoài cuốn hút, đến phần đuôi xe gọn gàng. Cùng đó, bảng màu sắc đa dạng: từ đen nhám cá tính, đỏ tươi nổi bật đến trắng ngọc trai sang trọng cho phép người dùng thoải mái thể hiện phong cách riêng.

Chiều cao yên 760 mm phù hợp với vóc dáng trung bình của người Việt và mang đến tư thế ngồi thoải mái. Klara Neo có cốp xe rộng 22 lít, đủ để chứa vừa một chiếc mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân nhỏ gọn khác.

Ngoài ra, anh Hùng đánh giá VinFast Klara Neo có nhiều trang bị an toàn như hệ thống phanh đĩa ở bánh trước, hệ thống giảm xóc được thiết kế hợp lý… Trong khi đó, với kết cấu động cơ đơn giản, mẫu xe Việt mang lại lợi ích lớn cho chủ xe vì tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian bảo dưỡng.

“Trước đây dùng xe số tôi phải thay dầu định kỳ, vừa tốn thời gian đến đại lý, vừa tốn chi phí. Từ ngày dùng xe điện, tôi không bận tâm đến việc đó nữa. Chưa kể hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ của VinFast ở khắp nơi nên cũng thuận tiện khi cần bảo dưỡng theo mốc quy định”, anh Hùng nói thêm.

Bên cạnh đó, anh cũng hài lòng khi có thể sạc miễn phí tại các trạm sạc công cộng của V-Green cho tới hết tháng 5/2027. Ngay cả khi sạc tại nhà, anh Hùng cũng ghi nhận mức tăng tiền điện hàng tháng không đáng kể.

Theo anh Hùng, lựa chọn Klara Neo không chỉ là thay đổi phương tiện di chuyển mà còn là bước chuyển sang lối sống văn minh, tiết kiệm và thân thiện môi trường.

“Dùng mới có vài tháng nhưng thấy rõ sự khác biệt khi dùng xe điện: êm ái, không mùi xăng, không tiếng ồn, lại tiết kiệm chi phí đáng kể. Với những gì Klara Neo mang lại, tôi nghĩ đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày”, anh khẳng định.