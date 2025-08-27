Xã hội Chủ động ứng phó mưa to cục bộ trên đất liền, gió mạnh trên biển ĐNO - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua phía bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (27/8), tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, mưa rất to.

Bản đồ cảnh báo sạt lở đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sáng 27/8. Nguồn: Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực.

Tổng lượng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm; các xã, phường vùng núi phía tây và tây bắc phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa dông tập trung vào chiều và đêm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực cục bộ có mưa to đề phòng khả năng ngập úng tại các vùng thấp trũng và các khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Từ ngày 30/8 đến 2/9, thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, nên trên địa bàn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh; ngày nắng gián đoạn.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, Chi cục Biển đảo và thủy sản, các đơn vị liên quan theo dõi, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin vùng áp thấp để chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động quản lý tàu thuyền ra khơi.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và các bản tin thời tiết cảnh báo dông, lốc, sét,… hằng ngày để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.