Chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới

HOÀNG HIỆP 16/08/2025 08:17

Ngày 15/8, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp ở khoảng từ 13,5 - 14,5 độ vĩ bắc, 113,5 - 114,5 độ kinh đông, di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Theo đó, triển khai công tác bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin dự báo, diễn biến của thiên tai để chủ động phòng tránh;

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố quản lý tàu, thuyền ra khơi...

