Kinh tế Chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc để triển khai các dự án đúng tiến độ ĐNO - Chiều 20/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các dự án và những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc. Ảnh: T. HUY

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh Khu vực 2 (Ngũ Hành Sơn), tổng số dự án đang thực hiện năm 2025 là 16 dự án.

Trong đó, nhóm I năm 2024 có 6 dự án với tổng số hồ sơ cần giải phóng mặt bằng là 273 hồ sơ; nhóm I năm 2025 có 2 dự án với tổng số hồ sơ cần giải phóng mặt bằng là 9 hồ sơ; nhóm II năm 2025 có 8 dự án với tổng số hồ sơ cần giải phóng mặt bằng là 270 hồ sơ.

Lũy kế bàn giao mặt bằng hiện nay là 175 hồ sơ. Đến nay đã hoàn thành 2 dự án (dự án giải tỏa nâng cấp đường Bà Bang Nhãn - đường Đặng Thái Thân (nhóm I/2025) và dự án khu tiếp giáp về phía Tây khu đô thị công nghệ FPT (khu vực APU - Trường Đại học Thái Bình Dương, nhóm II/2025).

Kế hoạch vốn từ ngân sách năm 2025 với hơn 178 tỷ đồng, số tiền chi lũy kế cho đến nay là 175 tỷ đồng. Tổng số lô đã bố trí là 309 lô.

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại 16 dự án trên địa bàn, chủ yếu liên quan đến khái toán kinh phí bồi thường, bố trí tái định cư, chưa có đất tái định cư thực tế, người dân không chấp hành bàn giao mặt bằng,

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tiếp dân, vận động người dân bàn giao mặt bằng, trường hợp không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Đối với các khó khăn, vướng mắc khác, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị, địa phương có giải pháp cụ thể để xử lý, tháo gỡ, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ.