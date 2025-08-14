Giao thông - Xây dựng Dự án quốc lộ 14E qua xã Thăng Bình, Đồng Dương: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ĐNO - Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường kiểm tra thực tế và làm việc với 2 xã Thăng Bình, Đồng Dương về tình hình giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (đoạn km15+270 - km89+700).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) kiểm tra tình hình giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Còn nhiều vướng mắc

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) - đơn vị quản lý dự án cho biết, dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E qua địa bàn xã Thăng Bình dài gần 4,2km (đoạn km15+270 - km19+400). Đến nay, địa phương bàn giao mặt bằng để thi công hơn 3,3km (đạt hơn 80%).

Tuy nhiên, hiện vẫn còn vướng 89 hộ, trong đó 39 hộ thuộc phạm vi công trình cầu vượt đường sắt và 50 hộ còn lại trên tuyến. Công tác di dời hệ thống đường điện, đường nước, viễn thông không đáp ứng tiến độ thi công.

Riêng phạm vi công trình cầu vượt đường sắt, cấp thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường cho 54/59 hộ với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, 48 hộ đã nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng, nhưng thực tế mới 24 hộ bàn giao, còn 24 hộ chưa bàn giao do chờ nhận đất tái định cư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư. Ngoài ra, có 6 hộ chưa nhận tiền do chưa thống nhất với giá giải phóng mặt bằng và 5 hộ chưa được phê duyệt.

Tại xã Đồng Dương, địa phương đã bàn giao 12,6/13,2km, đạt 95% tổng chiều dài dự án đi qua địa bàn (đoạn km19+400 - km32+733). Mặt bằng thi công dự án còn vướng 26 thửa, trong đó 6 thửa đã phê duyệt nhưng chưa chi trả tiền, 11 thửa đã chi trả nhưng không nhận tiền, 9 thửa chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn km15+270 - km89+700 có tổng chiều dài 71,38km, đi qua địa bàn 7 xã: Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức. Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 1.848,2 tỷ đồng; khởi công ngày 7/3/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025. Hiện nay, trên công trường bố trí 57 mũi thi công với 264 máy móc, thiết bị và 55 kỹ sư, 223 công nhân. Tiến độ đào nền đường đạt hơn 90%, đắp nền đạt hơn 85%; cấp phối đá dăm lớp 2 đạt gần 80%, lớp 1 đạt 71%; thi công thảm nhựa đạt 51,5%.

Công tác giải phóng mặt bằng thời gian gần đây khá chậm. Mặt bằng bàn giao không liên tục, đặc biệt có một số vị trí chưa hoàn thành di dời hệ thống đường điện, đường nước nên chỉ thi công được rãnh dọc, cạp mở rộng.

Trong phạm vi thi công cầu vượt đường sắt có hệ thống đường điện trung thế 22kV đi ngầm và đi nổi, dẫn đến chưa thi công đường gom phía phải tuyến từ đường sắt về nút giao cao tốc, dù đã có mặt bằng.

Nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng - Chi nhánh Khu vực 9, phạm vi thực hiện dự án qua địa bàn 2 xã Thăng Bình và Đồng Dương đã phê duyệt 68 phương án bồi thường với tổng số tiền hơn 89 tỷ đồng. Tổng số thửa được duyệt là 1.444 thửa, chưa nhận tiền là 48 thửa. Đến nay giải ngân đạt 86,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trao đổi về vướng mắc giải phóng mặt bằng. Ảnh: ĐÌNH HIỆP



Đối với xã Thăng Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã trình 12 hồ sơ thửa đất để UBND xã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 20/8; 48 hồ sơ còn lại sẽ trình phương án trước ngày 20/8.

Tại xã Đồng Dương, dự kiến có 7 hồ sơ thửa đất được phê duyệt trước 20/8 và còn 9 thửa vẫn vướng hồ sơ pháp lý.

Ngoài ra, đối với 31 thửa đất tổng diện tích 4.225,8m2 là đất nông nghiệp nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng, hiện chưa có phương án giá đất cụ thể. Trung tâm đang trình đề nghị xây dựng lại phương án giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường theo quy định.

Ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận. Mục tiêu là sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường khẳng định, dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là liên kết vùng.

Để hoàn thành dự án trong chặng nước rút, 2 địa phương Thăng Bình và Đồng Dương tiếp tục vào cuộc quyết liệt. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là công tác vận động, không để vướng mắc tồn tại quá lâu gây bức xúc trong nhân dân.

“ Các địa phương có thể tổ chức họp dân hoặc xuống từng nhà dân trao đổi, gỡ vướng. Địa phương phải cam kết với người dân về thời hạn giải quyết vướng mắc, thời gian cấp sổ đỏ. Người dân đồng thuận thì công tác giải phóng mặt bằng mới nhanh chóng, thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, sắp tới khi có kinh phí, các đơn vị liên quan khẩn trương chi trả cho người dân. Người dân tiếp nhận đất tái định cư để xây nhà, ổn định cuộc sống. Các quy trình phải thực hiện song song giữa các bên liên quan để rút ngắn tối đa thời gian. Chậm nhất đến 15/9 tới phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục để chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, giai đoạn về đích này, Ban Quản lý dự án 4 tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng. Tính toán giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực thi công, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chỉ đạo về giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất vườn, đất ruộng: