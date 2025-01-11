Xã hội Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ĐNO - Sáng 1/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi và tặng quà cho người dân xã Quế Phước bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (bên trái) thăm hỏi, động viên gia đình có nhà bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh: MINH THÔNG

Theo UBND xã Quế Phước, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 26 đến 29/10, địa phương sơ tán 2.125 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời, đảm bảo nơi ở tạm và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, địa phương có 2 ngôi nhà bị sạt lở hoàn toàn, 16 nhà hư hỏng nặng và hơn 2.100 nhà ngập sâu; 8 điểm trường và 2 trạm y tế bị ngập, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất hư hỏng nặng.

Mưa lũ làm thiệt hại 9 tấn lúa, 7,5ha hoa màu, 17ha cây ăn quả; chết 221 con gia súc, gần 3.000 gia cầm và hư hại 3.000m² ao nuôi thủy sản.

Về hạ tầng, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng; đặc biệt tuyến ĐH1 và ĐH5 vẫn đang bị chia cắt do khối lượng đất đá bồi lấp lên đến hàng chục nghìn mét khối. Ngoài ra, một trạm bơm, nhiều tuyến kênh mương và cống thoát nước bị hư hỏng, bồi lấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng (thứ 5, bên trái sang) cùng đoàn công tác trao quà tại thôn Xuân Hòa, xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Trực tiếp thăm 2 hộ gia đình có nhà bị sạt lở hoàn toàn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng động viên, chia sẻ khó khăn với người dân và trao hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại; quan tâm bố trí nơi ở an toàn cho các hộ có nhà bị sạt lở, không để người dân sống trong vùng nguy hiểm; tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn cứu trợ đến thăm, chia sẻ với người dân.

Dịp này, đoàn công tác trao 20 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm (trị giá 1 triệu đồng/suất); Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố gửi tặng 20 suất quà đến các hộ dân bị thiệt hại nặng trên địa bàn xã Quế Phước.

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà người dân thôn Phước Viên, xã Nông Sơn bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Đoàn công tác trao 20 suất quà cho người dân thôn Phước Viên, xã Nông Sơn. Ảnh: THU PHƯƠNG

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nông Sơn trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Dịp này, đoàn công tác trao 20 suất quà cho các hộ dân thôn Phước Viên bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.