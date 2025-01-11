Xã hội Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống ĐNO - Trước thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 gây ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp người dân bị ảnh hưởng và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu.

Công an xã Trà Tập giúp người dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: TĐ

Hiện nay, Đà Nẵng xác định nhiệm vụ hàng đầu là ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Thành phố chỉ đạo các địa phương, sở, ngành đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, với phương châm “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.

Số tiền 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định, đồng thời khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục… nhằm sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch.

Cảnh sát giao thông, Công an thành phố cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: TĐ

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các xã, phường rà soát, thống kê thiệt hại, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác khắc phục. Các địa phương được yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để bảo đảm đời sống người dân.

Ngay sau khi có số liệu thống kê thiệt hại hoàn chỉnh (dự kiến trong ngày 1-11-2025), UBND thành phố sẽ báo cáo, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục trước mắt và thực hiện các giải pháp lâu dài. Trong đó, tập trung vào việc chống sạt lở bờ biển Hội An, di dời, tái định cư người dân khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, cũng như đầu tư hạ tầng giao thông, điện, trường, trạm phù hợp, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai và thích ứng bền vững.

Ngành điện lực thành phố nỗ lực khôi phục cấp lại điện khu vực mất điện do mưa lũ. Ảnh: TĐ

Với tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm cao, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đang tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh; ứng phó hiệu quả với thiên tai.