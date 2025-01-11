Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

TRUNG ĐOÀN 01/11/2025 11:50

ĐNO - Trước thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 gây ra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chi 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ trực tiếp người dân bị ảnh hưởng và khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu.

CA tra tap
Công an xã Trà Tập giúp người dân dựng lại nhà sau mưa lũ. Ảnh: TĐ

Hiện nay, Đà Nẵng xác định nhiệm vụ hàng đầu là ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Thành phố chỉ đạo các địa phương, sở, ngành đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, với phương châm “không để ai thiếu ăn, thiếu mặc”.

Số tiền 200 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại theo quy định, đồng thời khắc phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục… nhằm sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn hỗ trợ, ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch.

CA giao thong
Cảnh sát giao thông, Công an thành phố cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: TĐ

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các xã, phường rà soát, thống kê thiệt hại, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí để phục vụ công tác khắc phục. Các địa phương được yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để bảo đảm đời sống người dân.

Ngay sau khi có số liệu thống kê thiệt hại hoàn chỉnh (dự kiến trong ngày 1-11-2025), UBND thành phố sẽ báo cáo, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục trước mắt và thực hiện các giải pháp lâu dài. Trong đó, tập trung vào việc chống sạt lở bờ biển Hội An, di dời, tái định cư người dân khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, cũng như đầu tư hạ tầng giao thông, điện, trường, trạm phù hợp, nâng cao khả năng phòng chống thiên tai và thích ứng bền vững.

dien 3
Ngành điện lực thành phố nỗ lực khôi phục cấp lại điện khu vực mất điện do mưa lũ. Ảnh: TĐ

Với tinh thần chủ động, kỷ luật, trách nhiệm cao, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đang tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh; ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Tấm lòng những người con xa quê

Tấm lòng những người con xa quê

Các đơn vị, địa phương chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ

Các đơn vị, địa phương chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Tấm lòng những người con xa quê

Tấm lòng những người con xa quê

Các đơn vị, địa phương chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ

Các đơn vị, địa phương chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO