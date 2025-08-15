Lâm nghiệp Chú trọng phòng cháy, chữa cháy rừng Duy trì trạng thái sẵn sàng, kích hoạt phương án “4 tại chỗ”; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để xử lý các vụ phát lửa; hoàn thiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng… là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành kiểm lâm thành phố và các địa phương chú trọng triển khai sau khi hợp nhất nhằm bảo vệ vững chắc lá phổi xanh của thành phố.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ảnh: VĂN HOÀNG

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích đất có rừng hơn 744.481ha, trong đó, rừng tự nhiên hơn 504.213ha, rừng trồng hơn 236.049ha. Với địa bàn rộng lớn, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được ngành kiểm lâm cùng các địa phương triển khai quyết liệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Song, do thời tiết nắng nóng kết hợp ảnh hưởng của gió tây nam, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy.

Đơn cử như vụ cháy rừng trồng tại khoảnh 2, tiểu khu 425, xã Duy Xuyên vào ngày 19/7, đã huy động sự tham gia kịp thời của khoảng 125 người, gồm: lực lượng kiểm lâm Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Kiểm lâm liên xã khu vực, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, UBND xã Duy Xuyên cùng cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự, công an xã và người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Đến 9 giờ sáng 20/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; nguyên nhân cháy được xác định do người dân đốt thực bì gây cháy lan.

Trước đó, vụ cháy rừng trồng tại phường Bàn Thạch và phường Quảng Phú xảy ra ngày 18 và 19/7 cũng huy động lực lượng khoảng 100 người tham gia chữa cháy.

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” được các lực lượng chức năng kích hoạt khi cháy rừng.

Ảnh: VĂN HOÀNG

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhanh chóng được kích hoạt, đảm bảo khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ngay tại khu vực xảy ra cháy.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, trong tháng 7 và đầu tháng 8/2025, trên địa bàn xảy ra 3 vụ cháy rừng tại phường Bàn Thạch, xã Duy Xuyên, xã Trà Tân và 8 điểm phát lửa tại địa bàn các xã Thăng Phú, Chiên Đàn, Núi Thành, Duy Xuyên, phường Quảng Phú, phường Hòa Vang. Tổng diện tích thiệt hại sơ bộ khoảng 4,6ha, diện tích còn lại có khả năng phục hồi, giảm 4 vụ so với cùng thời điểm năm 2024.

Ông Hà Phước Phú, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, đơn vị đã tham mưu lấy ý kiến các ngành, địa phương và hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ban hành Quyết định quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo trình tự, thủ tục rút gọn, thay thế các quyết định cũ của hai địa phương trước khi hợp nhất.

Đồng thời, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND thành phố ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh; tham mưu về chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp các địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp xã, các tổ, đội quần chúng ở cơ sở.

Trên cơ sở kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2024, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu rà soát, tích hợp cơ sở dữ liệu diễn biến rừng của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) đồng bộ theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập để phục vụ quản lý; biên tập bản đồ hiện trạng gửi cho các địa phương phục vụ công tác quản lý.

Hiện Chi cục đang tham mưu sở dự thảo quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, kiến nghị duy trì và thành lập mới các Đội phản ứng nhanh ở các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; bố trí kinh phí hằng năm để hỗ trợ cho lực lượng trong 6 tháng mùa khô để ngăn ngừa kịp thời các điểm phát lửa và cháy lan, cháy lớn.