Chính trị Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ĐNO - Sáng 13/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chủ trì phiên họp thứ 7 của Tiểu ban để cho ý kiến một số nội dung theo kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại phiên họp, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi cho biết, đến nay Văn phòng đã tham mưu Thành ủy ký ban hành công văn về việc báo cáo đăng ký làm việc với Tổ công tác của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham mưu chuẩn bị bảo đảm chu đáo các nội dung, tài liệu phục vụ buổi làm việc.

Cùng với đó, phối hợp Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến về việc quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố và thực hiện quy trình thông qua đề án nhân sự.

Về công tác tuyên truyền, trang trí, Văn phòng Thành ủy rà soát, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố trình Trưởng Tiểu ban ký ban hành để các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy rà soát, tham mưu trình Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội về quy trình phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và hoạt động tác nghiệp của nhà báo, phóng viên tại đại hội; kế hoạch tổ chức họp báo trước và sau đại hội; danh sách các cơ quan báo chí dự khai mạc, bế mạc đại hội và danh sách các cơ quan báo chí dự xuyên suốt đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng cho ý kiến thẩm định nội dung kịch bản và đề nghị hoàn thiện phim phóng sự (lần 1) trước khi trình Tiểu ban.

Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Công tác lễ nghi, khánh tiết phục vụ đại hội được Văn phòng Thành ủy phối hợp các đơn vị liên quan lên kế hoạch chi tiết để bảo đảm tính trang trọng.

Tại phiên họp, đại diện các thành viên Tổ giúp việc của Tiểu ban báo cáo tình hình, kết quả phần việc của cơ quan, đơn vị mình.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu cho biết, đến nay, công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng được đơn vị thể hiện đậm nét trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và trên các nền tảng số.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong đó, tuyên truyền đậm nét đại hội đảng bộ xã, phường và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố. Công tác này tiếp tục được tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới.

Liên quan tới vấn đề tác nghiệp tại đại hội, đơn vị đã có kế hoạch phân công các bộ phận để thực hiện. Về xây dựng phim phóng sự phục vụ đại hội, đến nay đã hoàn thiện khoảng 80% và tiếp tục triển khai để hoàn chỉnh trước khi trình duyệt.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các thành viên Tiểu ban trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

“ “Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, do đó, mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để góp phần tổ chức thành công đại hội”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các kế hoạch đã được giao, đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả những nội dung mới được bổ sung. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời xin ý kiến để được chỉ đạo, đảm bảo công việc diễn ra thông suốt.

Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm chuẩn bị lịch công tác để Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch, bao gồm: duyệt phóng sự, duyệt các slide trình chiếu, tham luận, hội trường và thời gian tổ chức họp báo.

Công tác bảo đảm an ninh, lễ tân, khánh tiết cần được triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp. Văn phòng Thành ủy sớm hoàn thiện phương án tổng thể và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

Trường Chính trị thành phố cần thành lập tổ phục vụ riêng của đơn vị, đảm bảo phục vụ xuyên suốt cho đại hội.