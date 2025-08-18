Chính trị Chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các phường, xã chu đáo, hiệu quả ĐNO - Chiều 18/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 93 xã, phường về tình hình hoạt động thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội nghị điển hình tiên tiến các phường, xã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến chiều 18/8. Ảnh: ĐẮC MẠNH.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh, hội nghị đã thảo luận, lắng nghe các phường, xã báo cáo những khó khăn, vướng mắc và các ý kiến đề xuất liên quan tới quá trình tổ chức hoạt động, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; mối quan hệ công tác, quy chế chỉ đạo, phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường, xã sau khi hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh: thời gian qua, mặc dù vẫn còn một số khó khăn nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp, song Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Đối với những kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch Lê Trí Thanh cho biết, Ban Thường trực sẽ tiếp tục thảo luận để tìm ra giải pháp hiệu quả và sẽ có hướng dẫn chung để thực hiện đồng bộ, thống nhất và đề nghị các địa phương cần thường xuyên trao đổi thông tin, vướng mắc để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đối với hình thức tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, các địa phương có thể linh hoạt lựa chọn hình thức lồng ghép với chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các phường, xã cần chuẩn bị thật tốt nội dung dự thảo văn kiện, đề án nhân sự đại hội.

Về thời gian Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần chủ động triển khai sớm, trong đó lưu ý công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hóa, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại. Các địa phương chọn hình thức tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo thiết thực, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 30/8.

Đối với Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường, xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành sau Đại hội Đảng bộ cùng cấp, hoàn thành trước 30/9. Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã đảm bảo tiến hành ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp và hoàn thành trước ngày 15/10.