Nhiều vướng mắc trong hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất

Nhiều vướng mắc trong hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất
ĐNO - Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.
Chủ trì điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.
Tham dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng và Trần Thị Mẫn.
Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh thống nhất với báo cáo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc do Ban Tổ chức, Kiểm tra trình bày, đồng thời nêu ra 7 nội dung đề nghị.
Cụ thể, đề nghị Đảng ủy Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, sớm ban hành các hướng dẫn về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã; hướng dẫn quy chế làm việc của cơ quan MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã; hướng dẫn quản lý tài chính, các loại quỹ của các tổ chức chính trị - xã hội.
Trong đó cần làm rõ việc phân cấp, phân quyền trong quản lý tài sản, kinh phí, con người đối với các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo độc lập tương đối.
Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội đang chỉ đạo cấp xã tổ chức đại hội. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chưa có hướng dẫn đại hội, đề nghị sớm có hướng dẫn để đảm bảo đồng bộ.
Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của LĐLĐ xã, phường với các công đoàn cơ sở trên địa bàn, do đây là mô hình mới và cấp trên trực tiếp đều là LĐLĐ cấp tỉnh nên có khó khăn, lúng túng.
Đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh nghiên cứu, điều chỉnh điều lệ hoặc quy định một số trường hợp đặc thù về tiêu chuẩn điều kiện đối với chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã để có cơ sở kiện toàn các chức danh này ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa (riêng Đà Nẵng hiện thiếu 6 chủ tịch và 51 phó chủ tịch).
Hiện nay, biên chế của cơ quan Ủy ban MTTQ cấp xã được sử dụng trên tổng biên chế của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hợp nhất từ các xã, phường, thị trấn nên cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.
Tuy nhiên, trong cơ cấu Ban Thường trực không có Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách công tác mặt trận, đây là khó khăn vì vừa phải đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức mình, đồng thời cũng khó khăn trong chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội khác, trong khi địa bàn cấp xã hiện nay rộng gấp 3 đến 5 lần xã cũ.
Theo Quy định số 301-QĐ/TW ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiện nay ở cấp tỉnh bố trí phó chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội kiêm trưởng văn phòng và các ban chuyên môn nhưng chưa quy định phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp là Chánh Văn phòng và Trưởng các ban chuyên môn chung, đề nghị cần sớm quy định để cán bộ yên tâm công tác.
Về quản lý, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đề nghị Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ nên phối hợp với Bộ Nội vụ; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có hướng dẫn chung, đồng bộ để thống nhất triển khai, vì hiện nay hoạt động của các hội đều có liên quan đến trách nhiệm của 3 cơ quan này.
Tuy nhiên mới chỉ có Hướng dẫn số 05 ngày 30/7/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là chưa đủ.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức, Kiểm tra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, qua tổng hợp các phản ánh của các tỉnh, thành phố về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và kết quả sau hơn một tháng thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sau sáp nhập, hợp nhất còn một số vướng mắc.
Cụ thể, về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ hiện chưa thống nhất trong toàn quốc về việc giao biên chế của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; việc tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ làm việc tại văn phòng dùng chung còn tồn tại nhiều bất cập.
Ở cấp xã, việc phân công nhiệm vụ trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã sau sáp nhập vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.
Về mối quan hệ công tác, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã; chưa có hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý tài chính, nhất là liên quan đến phân cấp quản lý và mối quan hệ điều hành tài chính giữa các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; cơ sở vật chất tuy đã được bố trí nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu hoạt động…