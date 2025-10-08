Giảm nghèo - An sinh Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ĐNo - Cách đây 64 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Hoa Kỳ khởi đầu cuộc chiến tranh hóa học tại Việt Nam, gây hậu quả thảm khốc, khiến hàng trăm nghìn nạn nhân chết và bị nổi đau bệnh tật dày vò đến hôm nay. Do đó, ngày 10/8 hằng năm đã trở thành Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam để nhắc nhở mọi người về một thảm họa đối với môi trường và sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng 20 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng (2005-2025).

Trách nhiệm không của riêng ai

Thấu hiểu được những nỗi đau về thể xác và tinh thần mà những nạn nhân chất độc da cam và gia đình của họ phải chịu đựng, tháng 1/2005, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng chính thức thành lập và đi vào hoạt động, đến nay hơn 20 năm nay.

Thành hội Đà Nẵng cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa thành phố tích cực quan tâm, tạo điều kiện chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động xã hội hóa nêu cao tinh thần “Tương thân, tương ái”.

Đồng thời, tích cực vận động gây quỹ trợ giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các ngày lễ, tết, ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8; phối hợp với nhiều tổ chức, đoàn thể, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật để xoa dịu nỗi đau da cam cho các nạn nhân.

Đặc biệt, hơn 20 năm qua, hội huy động gần 221 tỷ đồng; trong đó, huy động từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài hơn 90,6 tỷ đồng gần tỷ đồng, bằng những hình thức: hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, trợ dưỡng thường xuyên, tặng học bổng, tặng xe đạp, xe lăn xe lắc, trợ cấp khó khăn đột xuất, tặng quà… cho gần 103.000 lượt đối tượng với kinh phí hơn 117,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng và thành lập Trung tâm Bảo trợ nạn nhân da cam và trẻ em bất hạnh; nuôi dưỡng bán trú thường xuyên cho 90 nạn nhân da cam và khuyết tật với kinh phí 60,4 tỷ đồng từ nguồn tự động. Qua đó, góp phần động viên tinh thần các nạn nhân và gia đình, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật và có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Những kết quả đạt được của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng trong suốt chặng đường hơn 20 năm qua tuy chưa lớn, nhưng cũng đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, từng bước giảm bớt được những khó khăn, thiệt thòi cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thực sự động viên họ vươn lên trong cuộc sống, thể hiện tinh thần truyền thống “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong những năm qua, hội đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ (2010), Bằng khen của Thủ tướng (2016), Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (2021), Ban Dân vận Trung ương (2021), Cờ thi đua Trung ương Hội các năm 2021-2024, Cờ thi đua UBND thành phố (2016-2021) cùng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng, là tài sản tinh thần vô giá, kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết, nghĩa tình của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên.

Nạn nhân da cam - cần những điểm tựa vững chắc

Có thể nói, năm tháng sẽ qua đi, thời gian có thể xóa nhòa vết tích chiến tranh, nhưng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mãi về sau sẽ không bao giờ quên được những năm tháng hào hùng chống Mỹ cứu nước. Cũng không thể nào quên về sự hy sinh của hàng triệu đồng bào, đồng chí và trong đời sống thường nhật.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 cho nạn nhân chất độc da cam.

Sau 50 năm đất nước được hoàn toàn thống nhất, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn người đang hằng ngày, hằng giờ phải chịu nỗi đau da cam xuyên thế hệ, rất cần sự đồng cảm và chia sẻ của xã hội..

Với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, dường như cái nghèo luôn đeo bám bởi họ không đủ sức khỏe để lao động, lại thường xuyên đau ốm; chi phí thuốc men trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình có nạn nhân.

Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, thời gian đến, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phát triển toàn diện, chung tay chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân, kêu gọi cộng đồng xã hội cùng nhau đồng hành lan tỏa tinh thần tương thân tương ái để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nỗi đau chất độc da cam là nỗi đau không phải của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, là nỗi đau của nhân loại. Bởi vậy, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người và của cả cộng đồng. Qua đó, những nạn nhân chất độc da cam/dioxin được điểm tựa vững chắc tiếp tục cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.