Khởi nghiệp - OCOP Chương trình “Cà phê khởi nghiệp”: Lắng nghe và đồng hành với doanh nghiệp ĐNO - Trong hành trình nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thành phố Đà Nẵng chọn cách bước gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp bằng những buổi “Cà phê khởi nghiệp” giản dị nhưng giàu giá trị.

Chương trình “Cà phê khởi nghiệp” sáng 14/8 tại phường Bàn Thạch. Ảnh: PHAN VINH

Sáng 14/8, chương trình “Cà phê khởi nghiệp” tổ chức tại phường Bàn Thạch, khu vực phía nam Đà Nẵng với sự tham dự của ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng gần 20 startup, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ, thương mại.

Gợi mở chính sách

Trong không gian thân mật của buổi cà phê sáng, câu chuyện bắt đầu từ thực tế sản xuất và thị trường của doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp đang theo đuổi mô hình sản phẩm OCOP hoặc phát triển theo hướng công nghệ cao.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quý Thu (xã Xuân Phú) nổi tiếng với sản phẩm bánh dừa nướng đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Bà Lưu Thị Thu, Giám đốc công ty cho rằng, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà máy ở một số địa phương như Cần Thơ là điều các startup ở Đà Nẵng hiện rất cần.

“Tôi từng đi xúc tiến thương mại ở các tỉnh phía Nam, có khách hàng đặt số lượng sản phẩm lớn nhưng năng lực sản xuất không đủ đáp ứng. Nếu thành phố hỗ trợ một trung tâm sản xuất, có hạ tầng chung, đạt chuẩn thì đó sẽ là cú hích rất lớn. Không startup nào không khao khát điều đó”, bà Thu chia sẻ.

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quý Thu đều đặn đơn hàng xuất khẩu. Ảnh: PHAN VINH

Từ nhu cầu thực tiễn trên, một số doanh nghiệp đề xuất xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ sản xuất theo dạng sandbox - trung tâm thử nghiệm có kiểm soát, nhằm tạo điều kiện để startup sản xuất theo đơn hàng mùa vụ hoặc theo nhóm sản phẩm chuyên biệt.

Đề xuất của doanh nghiệp cũng đi kèm với cơ chế ràng buộc trách nhiệm. Các ý kiến cho rằng, đất bố trí phải là “đất sạch” không vướng đền bù, giải tỏa; doanh nghiệp phải chứng minh được năng lực, nhu cầu sản xuất và cam kết lộ trình phát sinh lợi nhuận, đóng ngân sách sau 3-5 năm hoạt động.

Nhiều khu công nghiệp quỹ đất còn nhiều nhưng doanh nghiệp khởi nghiệp rất khó tiếp cận. Ảnh: HÀ SẤU

Theo một số doanh nghiệp, còn nhiều rào cản trong tiếp cận thủ tục chứng nhận, chứng chỉ, trong khi đây là điều kiện tiên quyết để sản phẩm vươn ra thị trường lớn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, nhà sáng lập Dự án xi măng chống thấm VIPRI nói: “Muốn có chứng nhận xuất xứ hàng hóa - C/Q thì phải ra Bộ Công Thương, tốn thời gian và chi phí. Nếu thành phố có cơ chế hỗ trợ chi phí, thủ tục để làm các giấy tờ này một cách đơn giản, rõ ràng thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn hơn trong kế hoạch vươn ra quốc tế”.

Với các doanh nghiệp công nghệ, bài toán hỗ trợ cũng đòi hỏi sự sâu sát hơn. Theo anh Phạm Hữu Tâm, Giám đốc Công ty CP Phát triển khoa học công nghệ Xanh Việt Nam, đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và xuất khẩu máy móc công nghiệp dựa trên nghiên cứu khoa học, dù đã có sản phẩm bán ra nước ngoài, doanh nghiệp vẫn chật vật vì áp lực tài chính và thiếu cơ chế hỗ trợ đầu tư năng lực sản xuất.

“Chúng tôi thuê đất trong khu công nghiệp với chi phí thị trường, mà nguồn lực đi từ con số 0. Các chính sách hỗ trợ tài chính hậu đầu tư hay hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ chưa đến được với chúng tôi. Mong muốn lớn nhất là có quy trình rõ ràng, dễ tiếp cận, minh bạch để các doanh nghiệp khoa học công nghệ tự tin phát triển”, anh Tâm kiến nghị.

[VIDEO] - Anh Phạm Hữu Tâm chia sẻ về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng:

Chính sách phải sát với doanh nghiệp

Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định, “Cà phê khởi nghiệp” là cách tiếp cận mở, gần gũi nhằm tạo không gian lắng nghe và đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng khởi nghiệp.

“Chúng tôi tổ chức các buổi cà phê ở nhiều khu vực, bao gồm trung tâm thành phố, phía nam và khu vực phường Hội An để nắm bắt trực tiếp nhu cầu. Không chỉ lắng nghe, thành phố sẽ phản hồi bằng chính sách cụ thể, sát thực tế”, ông Sinh nói.

Doanh nghiệp nêu khó khăn và mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm tháo gỡ. Ảnh: PHAN VINH

Ông Sinh cho biết, theo Nghị định số 57/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ngân sách nhà nước sẽ chi khoảng 75.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Trong đó, thành phố Đà Nẵng dự kiến bố trí 300 tỷ đồng để thực hiện Đề án Thành phố đổi mới sáng tạo, một cấu phần trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế số địa phương.

Cơ chế hỗ trợ tài chính sẽ triển khai theo hướng “hậu đầu tư”, nghĩa là startup tự bỏ vốn trước, sau đó đối chiếu theo dự toán để được hoàn lại từ ngân sách nhà nước. Mức hỗ trợ dao động 30-50% tùy tính chất dự án.

“ Trước khi chờ đề án hỗ trợ mới được phê duyệt, startup cần nghiên cứu kỹ Nghị định số 57 và Luật Khoa học công nghệ để chủ động vận dụng đúng, đủ và hiệu quả ưu đãi đang có hiệu lực để không bị bỏ lỡ các chính sách. Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Một số cơ chế đặc thù cũng đang được xây dựng như: hỗ trợ trọn gói 1 lần/năm cho startup được công nhận ra nước ngoài đào tạo; hỗ trợ 30 triệu đồng cho doanh nghiệp tham gia sự kiện đổi mới sáng tạo trong khu vực Đông Nam Á và 50 triệu đồng nếu tham dự sự kiện ngoài khu vực. Riêng đối với việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mỗi sản phẩm sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng cho một chứng nhận, tối đa 3 sản phẩm/doanh nghiệp.

[VIDEO] - Ông Phạm Ngọc Sinh chia sẻ mục đích chương trình “Cà phê khởi nghiệp”:

“Xây dựng chính sách cần bám “hơi thở” của từng nhóm doanh nghiệp. Những đề xuất dù nhỏ nhưng thực chất, như hỗ trợ chi phí chứng nhận, thủ tục xuất khẩu, nhà xưởng sản xuất... đều là dữ liệu quan trọng để chúng tôi điều chỉnh cơ chế cho đúng hướng”, ông Sinh khẳng định.