Khởi nghiệp - OCOP Tìm đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp ĐNO - Đó là chủ đề được nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư, chuyên gia… quan tâm, trao đổi tại buổi gặp mặt, kết nối giữa UBND thành phố Đà Nẵng với cộng đồng khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức chiều 12/8.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại buổi làm việc chiều 12/8.

Ảnh: VĂN HOÀNG

Chương trình tạo không gian kết nối trực tiếp, cởi mở giữa chính quyền với cộng đồng khởi nghiệp thành phố. Đồng thời, tạo cơ hội để chính quyền thành phố lắng nghe những chia sẻ và đề xuất các giải pháp của cộng đồng khởi nghiệp trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp; kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố.

Đây là hoạt động thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền thành phố trong việc đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố gồm: vườn ươm, quỹ đầu tư, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp khởi nghiệp… đã chia sẻ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Nhiều đề xuất như hỗ trợ thủ tục hành chính; cơ chế áp dụng thí điểm các công nghệ mới trên địa bàn thành phố; thúc đẩy mô hình hợp tác “triple helix” giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường; xây dựng và mở rộng mạng lưới nhà đầu tư thiên thần, liên minh quỹ đầu tư; hình thành “sàn ý tưởng” để kết nối nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn với giải pháp từ startup; bố trí không gian trưng bày thường xuyên cho sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…



Đại diện Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO tại Đà Nẵng chia sẻ về giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang soạn thảo nghị định của Chính phủ quy định một số điều Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Nghị định này sẽ quy định rõ về nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; vai trò của trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời, chuẩn hóa toàn bộ hệ thống các khái niệm liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo… tạo hành lang pháp lý thống nhất.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, thành phố luôn dành sự quan tâm đến lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quan tâm, giám sát và kịp thời tuyên dương, khen thưởng, hỗ trợ các dự án, startup; đẩy mạnh công tác truyền thông.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố cần phối hợp các tập đoàn và cơ quan nhà nước để mỗi tháng đưa ra ít nhất vài “bài toán” đặt hàng, có cơ chế bảo mật ý tưởng và lựa chọn doanh nghiệp phù hợp. Đây sẽ là đầu ra quan trọng, gắn giá trị giải pháp cụ thể với nhu cầu thị trường.

Cùng với đó, cần xác định rõ bài toán thực tế, phân nhóm doanh nghiệp theo năng lực, bảo vệ ý tưởng, thúc đẩy hoàn thiện sản phẩm và đưa giải pháp ra thị trường, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động, bền vững cho Đà Nẵng.