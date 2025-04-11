Văn hóa - Văn nghệ Chương trình nghệ thuật gây quỹ “Đà Nẵng tình người - 2025” Dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Sự kiện thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật gây quỹ “Đà Nẵng tình người - 2025” vào ngày 10/11 tại Quảng trường 29 Tháng 3, phường Hòa Cường.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Đức Tuấn, Thanh Trà, Thanh Yên, Xuân Ly, Sỹ Nguyên, Lê Vân, Ban Mai, Lê Đức, La Trinh, Thảo Nguyên… cùng các vũ đoàn Sắc việt, Hoàng Quân, HYB, MG Squad và nhóm múa Trường Cao đẳng Đà Nẵng, do Hùng Sắc Việt đạo diễn. Chương trình sẽ là cầu nối lan tỏa tinh thần nhân văn của thành phố Đà Nẵng, nơi những tấm lòng sẻ chia được thắp sáng bằng âm nhạc, nghệ thuật và tình người.

Toàn bộ số tiền vận động sẽ được chuyển trực tiếp thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ nặng nề nhất nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và truyền thống nhân ái của người Đà Nẵng.