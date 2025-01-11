Văn hóa Nhịp đập kết nối nghệ thuật và di sản ĐNO - Trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” quy tụ gần 40 họa sĩ từ nhiều quốc gia, mang đến không gian sáng tạo mở đậm chất nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ ấy góp phần tôn vinh hội họa, quảng bá di sản Việt Nam và tạo nên cầu nối giữa nghệ sĩ trong nước với bạn bè quốc tế.

Các họa sĩ tham quan phố cổ Hội An trong khuôn khổ trại sáng tác “Heartbeat of Heritage”. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Nơi nghệ sĩ và di sản gặp nhau

Từ ngày 20 đến 26/10, trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” diễn ra tại Hội An, do Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng và Asia Art Link phối hợp tổ chức. Sự kiện hướng đến tôn vinh hội họa, quảng bá di sản Việt Nam ra thế giới và thúc đẩy sự kết nối giữa các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Tham gia trại sáng tác có 38 họa sĩ đến từ: Bangladesh, Canada, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Họ là những tên tuổi đã khẳng định vị thế trên nhiều sân chơi nghệ thuật khu vực và quốc tế, cùng hội tụ để sáng tác, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

Trại sáng tác mở cửa đón công chúng và những người yêu hội họa đến tham quan, trò chuyện cùng các nghệ sĩ. Không ít người dừng lại hàng giờ để ngắm nhìn họa sĩ sáng tác, cảm nhận hơi thở nghệ thuật trong từng nét cọ.

Trại sáng tác diễn ra liên tục trong 6 ngày, tạo môi trường sáng tạo cởi mở, thân thiện cho các họa sĩ. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Họa sĩ Carolyn Muskat (Hoa Kỳ) cho biết, đây là một trong những trại sáng tác có giá trị nghệ thuật rất cao mà bà từng tham gia.“Tại đây, các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng làm việc, trao đổi và sáng tạo trong tinh thần cởi mở. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi có cơ hội góp mặt trong sự kiện này”, họa sĩ Carolyn Muskat chia sẻ.

Theo bà Carolyn Muskat, không khí cởi mở, thân thiện của trại sáng tác giúp các nghệ sĩ dễ dàng gắn kết và tạo nên cộng đồng sáng tác đa sắc màu. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi bức tranh đều là cách để các họa sĩ hiểu thêm về mảnh đất này.

Bà cho biết thêm, tác phẩm của mình mang tên “Morning walk 2”, là một bức lithograph (tranh in thạch bản), thể hiện sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại qua ngôn ngữ trừu tượng.

“Tôi muốn tả cảm giác bình yên của buổi sớm, nơi cái cũ và cái mới hòa quyện nhau. Với tôi, đó là hình ảnh của Việt Nam, một đất nước năng động mà vẫn gìn giữ những nét văn hóa rất riêng”, bà Carolyn Muskat nói.

“Heartbeat of Heritage” tạo ra cầu nối nghệ thuật giữa các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia. Ảnh: XUÂN DŨNG

Họa sĩ Thân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng - thành viên của trại sáng tác nói: “Chúng tôi được quan sát cách cách họ làm việc, tìm cảm hứng, bố cục, phối màu. Mỗi nghệ sĩ có cách thể hiện riêng, nhưng đều chung một tinh thần là mang hình ảnh Đà Nẵng và văn hóa Việt Nam ra thế giới”.

Các chủ đề sáng tác đa dạng như: biển Đà Nẵng, phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, hay những nét sinh hoạt đời thường của người dân địa phương. Mỗi tác phẩm là một lát cắt văn hóa, vừa riêng tư, vừa phản ánh vẻ đẹp chung của vùng đất miền Trung.

Nghệ thuật kết nối cộng đồng

Kết thúc hành trình sáng tác, những tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 27/10 đến 10/11. Không gian triển lãm được thiết kế như một cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, giữa cá tính sáng tạo và hơi thở di sản.

Công chúng yêu mỹ thuật tham quan triển lãm các tác phẩm của trại sáng tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Họa sĩ Trần Mạnh Linh, Trưởng ban Tổ chức trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage” cho biết, đây là lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức một trại sáng tác quốc tế hướng đến mục tiêu bảo tồn và quảng bá di sản.

"Khi nhận được lời mời, các họa sĩ đều bày tỏ mong muốn đến Đà Nẵng, đặc biệt là Hội An. Nhờ sự hỗ trợ của thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, hoạt động diễn ra thành công ngoài mong đợi", ông Linh nói.

Không gian trưng bày các tác phẩm được bố trí, sắp xếp đan xen như một cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Theo ông Linh, trại sáng tác lần này đạt hai thành công lớn. Thứ nhất là tinh thần hướng về di sản. Các họa sĩ đều thể hiện tình yêu và sự trân trọng với truyền thống, góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn giá trị văn hóa.

Thứ hai là sự kết nối giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa thế hệ trẻ và gạo cội, giữa nghệ thuật và công chúng. Nhờ đó, nghệ thuật không còn xa vời, mà trở thành một phần đời sống.

Triển lãm giúp công chúng cảm nhận được nhịp đập chung của nghệ thuật và con người. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Vi Kiến Thành đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của trại sáng tác. Đồng thời cho biết, những tác phẩm được trưng bày chỉ là một phần trong khối lượng sáng tác của các họa sĩ, nhưng đủ để công chúng hình dung về diện mạo và sự phát triển của mỹ thuật đương đại quốc tế.

“Đây là dịp quý giá để khán giả Đà Nẵng được tiếp cận với nghệ thuật thế giới ngay tại địa phương. Khi bước vào không gian triển lãm, chiêm ngưỡng từng tác phẩm, người xem sẽ cảm nhận nhịp đập chung của nghệ thuật và con người”, ông Thành chia sẻ.

Với quy mô quốc tế, tinh thần chuyên nghiệp và định hướng gắn với di sản, “Heartbeat of Heritage” không chỉ mang đến một sự kiện nghệ thuật, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - Việt Nam ra thế giới.

[VIDEO] - Các họa sĩ chia sẻ về trại sáng tác nghệ thuật quốc tế “Heartbeat of Heritage”: