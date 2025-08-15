Xã hội Chuyển đổi số bắt đầu từ nhân dân - Bài 2: Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển và lan tỏa tại Đà Nẵng, tạo môi trường để người trẻ dấn thân, thử nghiệm và biến ý tưởng thành hiện thực.

Các đội tham dự vòng sơ loại cuộc thi Thiết kế vi mạch FPGA Open 2025. Ảnh: X.HẬU

Với quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đang kiến tạo hệ sinh thái cởi mở, kết nối tri thức, công nghệ và khát vọng biến đổi mới, sáng tạo thành động lực phát triển.

Khơi dậy đam mê của người trẻ

Để khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, thành phố tổ chức nhiều cuộc thi công nghệ như Robocon cho sinh viên, Robotic cho học sinh hay các hội thi sáng tạo kỹ thuật. Theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) Lê Hoàng Phúc, dù góp phần khuyến khích tinh thần sáng tạo, nhưng các “sân chơi” vẫn tồn tại khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường và yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp.

Với định hướng các cuộc thi không chỉ khơi dậy đam mê, mà còn trở thành một phần của quy trình đào tạo, Trung tâm DSAC đã triển khai nhiều cuộc thi quy mô, ghi dấu ấn bằng những thành tích nổi bật.

Tại cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần thứ 2, có 17 đội của thành phố tham gia vòng sơ khảo và mang về 1 giải Ba toàn quốc cùng 3 giải triển vọng. Cuộc thi Thiết kế vi mạch FPGA Open 2025, có 21 đội sinh viên trên địa bàn thành phố đã đăng ký tham gia, thử sức với những đề tài giàu tính ứng dụng, tạo cơ hội tiếp cận công nghệ mới và giải pháp kỹ thuật hiện đại.

Trung tâm DSAC còn mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tại cuộc thi Imagine Cup 2025 do Microsoft phối hợp tổ chức, hai đội của Đà Nẵng là Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) và Đại học Kinh tế đã lọt vào chung kết thế giới, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm DSAC phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tổ chức cuộc thi robot cho học sinh THPT khu vực miền Trung, đây vừa là sân chơi công nghệ, vừa là dịp định hướng nghề nghiệp sớm.

Ông Lê Hoàng Phúc cho biết đang ấp ủ ý tưởng xây dựng “STEM Park”, công viên khoa học ngoài trời để học sinh trải nghiệm quy trình sản xuất chip, từ cát thành silicon, gắn chip lên bo mạch, đến lắp ráp vào thiết bị điện tử.

Đoạt giải Ba toàn quốc tại cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần thứ 2, Hoàng Bảo Long (sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) bày tỏ đây là trải nghiệm quý giá, giúp em được cọ xát với dự án thực tế và học hỏi từ các thí sinh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Em tin rằng nếu mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp và tăng cường đầu tư, các dự án đoạt giải hoàn toàn có thể phát triển thành sản phẩm thương mại.

Bước ra từ cuộc thi, với mong muốn được lan tỏa đam mê, Long đã tập hợp khoảng 30 sinh viên từ Trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) cùng chung đam mê vi mạch bán dẫn. Em tự soạn tài liệu, hướng dẫn quy trình làm chip, tạo điều kiện thực hành và kết nối doanh nghiệp.

Giai đoạn đầu, Long chú trọng xây dựng đội ngũ nòng cốt và tiếp tục phát triển, mở rộng cộng đồng để tổ chức các chương trình workshop, truyền đạt kiến thức về vi mạch, bán dẫn. “Khi mình có đam mê, chia sẻ những kiến thức học được, gắn kết những người bạn cùng đam mê sẽ trở thành một cộng đồng. Cộng đồng phát triển thì bản thân cũng nhận được nhiều cơ hội, được mở rộng kiến thức cho bản thân. Cho đi để nhận lại nhiều hơn”, Long chia sẻ.

Bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo

Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng không ngừng nỗ lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố ban hành nhiều chính sách đặc thù, mang tính đột phá và chưa từng có tiền lệ như: chính sách thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới; miễn thuế cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng khoa học và công nghệ; hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước để phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tài sản kết cấu hạ tầng thông tin nhằm phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo…

Khai giảng chương trình ươm tạo tương tác FINC+ 2025. Ảnh: H.T

Trên địa bàn thành phố có 25 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, trong đó phát triển 17 doanh nghiệp mới, 8 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Theo ông Lê Hoàng Phúc, Trung tâm DSAC nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, hệ thống chatbot AI phục vụ hỗ trợ cho công tác xúc tiến đầu tư, giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư; phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện diễn đàn khoa học công nghệ với mục tiêu thiết lập cầu nối hiệu quả giữa nhà khoa học, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn quản lý sản xuất; phối hợp Google tổ chức sự kiện Google AI Startups Hackathon dành cho 50 startup AI tiêu biểu.

Trung tâm DSAC cũng phối hợp với các tổ chức ươm tạo có uy tín trong và ngoài nước xây dựng kế hoạch ươm tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thành lập doanh nghiệp và hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức khai giảng chương trình ươm tạo tương tác FINC+ 2025 với 5 dự án: nền tảng tuyển dụng sử dụng AI (Enfue), nền tảng dịch vụ kỹ thuật tại nhà (Vietro Care), giải pháp quản lý thư viện hiện đại (Skoolib), nền tảng cộng đồng xe đạp (Gooride) và dự án trà ươi (Nhân Tâm Coop).

Chương trình được Sở Khoa học và Công nghệ tài trợ với mục tiêu hỗ trợ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua ươm tạo và đồng hành cùng sáng lập viên. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thị Thục đánh giá: “Hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đã có nhiều sự phát triển và kết nối cộng đồng trong nước, quốc tế. Chương trình FINC+ 2025 giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, kết nối nguồn lực để ươm mầm và phát triển các ý tưởng có giá trị thực tiễn”.

Trong khuôn khổ chương trình, DNES ký kết hợp tác với Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) nhằm hỗ trợ các dự án tiếp cận, đăng ký và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả, bền vững.

Ngoài ra, tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố - SURF 2025, tốp 10 dự án xuất sắc được giới thiệu trên nền tảng số RiseGate - bệ phóng khởi nghiệp chính thức của sự kiện. RiseGate được xây dựng trên MetaDAP Enterprise Blockchain, mang đến môi trường minh bạch để startup giới thiệu sản phẩm, ý tưởng, đồng thời triển khai gọi vốn thông qua cơ chế giao dịch số hóa tài sản.

Mỗi dự án sở hữu một trang hồ sơ riêng, thể hiện đầy đủ thông tin về tên, lĩnh vực, đội ngũ sáng lập, tiến độ và định hướng phát triển. Startup có thể cập nhật thông tin kể cả sau khi cuộc thi kết thúc, mở ra cơ hội duy trì kết nối lâu dài với cộng đồng và nhà đầu tư.

RiseGate cho phép triển khai chiến dịch gọi vốn bằng phần thưởng hoặc sản phẩm hình thành trong tương lai, giúp nhà đầu tư biết rõ mình nhận được gì, vào thời điểm nào, nhờ cơ chế ghi nhận minh bạch của blockchain.

Sự phối hợp giữa SURF và RiseGate mang lại cho startup một “đường băng” vững chắc để tiếp tục phát triển, kết nối và gọi vốn chủ động ngay cả khi sự kiện đã khép lại.

Từ các cuộc thi, vườn ươm doanh nghiệp cho đến nền tảng số, Đà Nẵng đang dần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là nơi ươm mầm ý tưởng, mà còn là môi trường nuôi dưỡng khát vọng, tạo đà để thế hệ trẻ tự tin hội nhập và chinh phục những đỉnh cao mới.

