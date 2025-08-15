Xây dựng Đảng Công an cấp xã đẩy mạnh cấp đổi thẻ đảng viên Công an thành phố Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ việc cấp, đổi thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã Thăng Điền tập trung giải quyết cấp đổi thẻ đảng viên. Ảnh: T.DUY

Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, giúp thủ tục trở nên thuận tiện, nhanh gọn và chính xác hơn.

Xã Thăng Điền là một trong các địa phương tiên phong tại Đà Nẵng trong việc “số hóa” thẻ đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về thu nhận thông tin, hồ sơ đổi thẻ đảng viên, bắt đầu từ sáng ngày 9/8, Công an xã đã triển khai cấp, đổi thẻ đảng viên cho 757 đảng viên thuộc 39 tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Thăng Điền.

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên, Công an xã đã thực hiện cấp đổi thẻ đảng viên cho 237 trường hợp. Các thủ tục được thực hiện nhanh gọn, tạo thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, đồng thời giảm thiểu giấy tờ và thời gian xử lý hồ sơ. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Công an xã Thăng Điền quyết tâm sớm hoàn thành việc cấp, đổi thẻ đảng viên mới theo đúng quy định.

Thượng tá Đinh Việt Trung, Trưởng Công an xã Thăng Điền cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng về việc thu nhận thông tin, hồ sơ đổi thẻ đảng viên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an xã Thăng Điền đã phối hợp với Ban Xây dựng Đảng xã để triển khai ngay.

Các nhóm công việc được phân công cụ thể, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác này được tập huấn, thường xuyên cập nhật các thông tin hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên và phòng chuyên môn Công an thành phố. Việc thao tác thử trên máy được thực hiện nhuần nhuyễn nên nhờ đó công tác thu nhận hồ sơ diễn ra nhanh gọn, chính xác và đúng quy trình.

“Quá trình thực hiện, cán bộ Công an xã sẽ hỗ trợ đảng viên chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, hạn chế tối đa sai sót, giúp tiết kiệm thời gian cho người đến làm thủ tục. Đây cũng là dịp để lực lượng công an tăng cường mối liên hệ với cấp ủy, đảng viên tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Thủ tục được tiến hành nhanh gọn, tạo thuận lợi cho các đảng viên. Ảnh: T.DUY

Cùng với thu nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên, lãnh đạo công an xã triển khai song song công tác thu nhận hồ sơ căn cước, định danh điện tử, biển số xe. Lịch công tác được bố trí hợp lý, linh hoạt thời gian, kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân đến làm thủ tục”, Thượng tá Đinh Việt Trung cho hay.

Anh Nguyễn Thương Tin, đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Thăng Điền) chia sẻ, khi đến làm thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an xã làm việc rất khẩn trương, tận tình.

“Mọi thủ tục đều rõ ràng, nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. Qua hoạt động này, tôi tin rằng việc ứng dụng nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào các thủ tục hành chính ở công an cấp xã sẽ tiếp tục được mở rộng, mang lại sự minh bạch, chính xác và thuận lợi hơn nữa cho người dân và cán bộ trong thời gian tới”, anh Tin chia sẻ.

Cùng với xã Thăng Điền, công an cấp xã, phường trên toàn thành phố cũng đang đồng loạt triển khai việc cấp, đổi thẻ đảng viên. Nhiều lợi ích được kỳ vọng mang lại thông qua chủ trương này, như giảm áp lực hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý. Đặc biệt, việc số hóa trong cấp đổi thẻ sẽ góp phần tạo ra hệ thống dữ liệu chính xác, phục vụ lâu dài cho công tác lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Với lộ trình cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và các cấp ủy địa phương, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.