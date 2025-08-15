Giảm nghèo - An sinh Công an Đà Nẵng hoàn thành hỗ trợ xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát ĐNO - Ngày 14/8, tại nhà ông Đinh Văn Don (thôn 3, xã Trà Tân), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân khánh thành tượng trưng hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 40 nhà ở trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ ông Đinh Văn Don (thôn 3). Ảnh: PV

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Công an thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Theo lãnh đạo Công an thành phố, 40 căn nhà tạm, nhà dột nát được Công an thành phố tổ chức hỗ trợ nhân lực, vật liệu, ngày công để xây mới và sửa chữa theo sự phân công của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố.

Ban Thanh niên Công an thành phố chủ động tham mưu thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, huy động gần 1.300 lượt đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 3.000 ngày công vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công.

Việc hỗ trợ hoàn thành xây dựng, sửa chữa 40 nhà ở là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Công an thành phố; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, vì nhân dân phục vụ.