Công an Đà Nẵng hoàn thành hỗ trợ xóa 40 nhà tạm, nhà dột nát

TÂM ĐAN 15/08/2025 14:56

ĐNO - Ngày 14/8, tại nhà ông Đinh Văn Don (thôn 3, xã Trà Tân), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân khánh thành tượng trưng hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 40 nhà ở trên địa bàn thành phố.

z6906663434607_e3ea2a305fd1389d449ea88b96928f8b.jpg
Công an thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ ông Đinh Văn Don (thôn 3). Ảnh: PV

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Công an thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Theo lãnh đạo Công an thành phố, 40 căn nhà tạm, nhà dột nát được Công an thành phố tổ chức hỗ trợ nhân lực, vật liệu, ngày công để xây mới và sửa chữa theo sự phân công của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố.

Ban Thanh niên Công an thành phố chủ động tham mưu thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, huy động gần 1.300 lượt đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 3.000 ngày công vận chuyển vật liệu, hỗ trợ thi công.

Việc hỗ trợ hoàn thành xây dựng, sửa chữa 40 nhà ở là minh chứng rõ nét cho tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Công an thành phố; góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, vì nhân dân phục vụ.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố về tổ chức các hoạt động dân vận trong hỗ trợ nhân lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham mưu phân bổ 188 nhà tạm, nhà dột nát cho các cơ quan, đơn vị của thành phố tổ chức các hoạt động dân vận.

Lực lượng được phân công gồm công an, quân sự, biên phòng và đoàn thanh niên. Đến nay, các đơn vị cơ bản hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa toàn bộ nhà được phân công.

