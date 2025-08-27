An ninh trật tự Công an Đà Nẵng khẩn trương điều tra vụ cướp tiệm vàng tối 26/8 ĐNO - Lực lượng công an đang vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng nghi thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) vào tối 26/8.

Công an khám nghiệm hiện trường tối 26/8. Ảnh: B.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút tối 26/8, một đối tượng mặc áo tài xế công nghệ xông vào tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường), sau đó đập vỡ tủ kính lấy một số trang sức bỏ vào túi rồi tìm đường thoát chạy.

Phát hiện đối tượng thực hiện hành vi, hai thanh niên gần đó tìm cách chặn cửa nhưng bất thành. Đối tượng đã tẩu thoát.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, đối tượng tiến đến từ phía sau, tấn công liên tiếp vào nhân viên bảo vệ trước khi vào tiệm vàng đập tủ kính.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Cường phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.

Vụ việc đang được công an khẩn trương điều tra.