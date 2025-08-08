An ninh trật tự Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây “cỏ mỹ” lớn nhất từ trước đến nay ĐNO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán “cỏ mỹ” lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ hơn 100kg “cỏ mỹ” cùng nhiều tang vật liên quan.

Lần theo đường dây ma túy

Qua công tác phối hợp quản lý địa bàn, đối tượng và trao đổi thông tin với công an các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Phan Thái Phiên (SN 1974, trú phường Thanh Khê) có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy dạng “cỏ mỹ”. Lập tức, các trinh sát triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để theo dấu đối tượng.

Đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền (trái) và Ngô Văn Hoàng Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện Phiên thường lấy hàng từ Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1989, quê xã Quảng Điền, TP.Huế, hiện thuê nhà tại phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu). Đáng chú ý, Tuyền cho Ngô Văn Hoàng Phúc (SN 1985, HKTT tại phường An Cựu, TP.Huế) thuê một căn nhà trên đường Bàu Mạc để trực tiếp tham gia vào hoạt động mua bán, chế biến “cỏ mỹ”.

Ngày 6/8, từ nguồn tin và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai lực lượng đồng loạt tấn công.

Khoảng 12 giờ 30, tại đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Thái Phiên khi đang mua bán ma túy, thu giữ khoảng 10kg “cỏ mỹ”, 1 xe máy, 10,5 triệu đồng. Khám xét nơi ở, công an thu thêm 2kg “cỏ mỹ”, 1 cân điện tử cùng nhiều vật chứng. Phiên có 5 tiền án và 1 tiền sự, chủ yếu liên quan trộm cắp, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép ma túy.

Một số tang vật ma túy được các đối tượng cất giấu. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều cùng ngày, tại đường Trần Cao Vân, một tổ công tác khác bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy (SN 1991, trú phường Hòa Cường) về hành vi mua bán ma túy, thu giữ 1kg “cỏ mỹ” cùng phương tiện, điện thoại. Khám xét nơi ở, phát hiện thêm 4 gói “cỏ mỹ” cùng tang vật liên quan.

Truy tận gốc đường dây ma túy

Từ lời khai của Phiên và Thúy, Công an bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc, thu giữ 2 gói nilon chứa chất màu vàng nhạt (nghi ma túy, khoảng 300g) và nhiều vật chứng khác.

Khám xét 2 căn nhà của Tuyền, lực lượng công an phát hiện khoảng 70kg “cỏ mỹ” đã phun tẩm ma túy, 2 gói bột nghi ma túy (200g), 60kg thảo mộc khô chưa tẩm, 3 can nhựa chứa dung dịch cùng nhiều tang vật. Phúc có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Thanh Ka Ka (trái) và Nguyễn Thị Thúy. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Lê Thanh Ka Ka (SN 1999, trú phường Hòa Xuân), là đối tượng cung cấp bột ma túy cho Tuyền để tẩm vào thảo mộc. Tang vật thu giữ gồm hơn 20kg “cỏ mỹ” đã hoàn thiện, cùng nhiều phương tiện và dụng cụ.

Trong chuyên án, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng tang vật gồm khoảng 500g chất bột màu vàng (nghi ma túy), hơn 100kg “cỏ Mỹ” đã tẩm, 60kg thảo mộc khô, 5 điện thoại, 3 xe máy, 1 ô tô, 2 cân điện tử, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Lượng ma túy cùng các vật liệu để tẩm ma túy vào thảo mộc thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Cả 5 đối tượng gồm Tuyền, Phiên, Thúy, Phúc và Ka Ka đã bị tạm giữ hình sự về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.