An ninh trật tự Công an xã Gò Nổi bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, sử dụng ma túy ĐNO - Công an xã Gò Nổi cho hay vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức sử dụng và mua bán ma túy.

Công an xã Gò Nổi làm rõ nhóm đối tượng sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Gò Nổi phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng.

Trước đó, ngày 4/8, tổ công tác Công an xã Gò Nổi kiểm tra nơi ở của Phan Phước Ý (SN 1999, thôn Thi Phương) và phát hiện nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy.

Qua làm việc, Ý khai nhận cùng với Võ Minh Vương (SN 2005, thôn Tân Bình) và Nguyễn Thành Minh (SN 2001, thôn Tân Thành) tổ chức sử dụng ma túy đá tại cánh đồng thuộc xã Gò Nổi và xã Nam Phước.

Trước chứng cứ của cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Nhằm triệt phá tận gốc nguồn cung ma túy, Công an xã Gò Nổi mở rộng điều tra và phát hiện Tạ Quang Hiếu (SN 1990, khối phố Triêm Nam, phường Điện Bàn, biệt danh “Hiếu Lé”) là đầu mối cung cấp ma túy cho nhóm đối tượng trên.

Công an xã Gò Nổi phối hợp Công an phường Điện Bàn kiểm tra nơi ở của Hiếu, thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và một gói tinh thể trắng được Hiếu khai nhận là ma túy đá.

Toàn bộ vụ việc được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố tiếp tục xử lý.