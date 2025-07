An ninh trật tự Công an phường Bàn Thạch tuyên truyền bảo đảm trật tự giao thông, đô thị ĐNO - Công an phường Bàn Thạch vừa tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại các khu vực trọng điểm.

Công an phường Bàn Thạch nhắc nhở không bày bán hàng hóa trái phép gây cản trở giao thông. Ảnh: MỸ LINH

Tại tuyến đường trước cổng Khu công nghiệp Tam Thăng, lực lượng Công an phường Bàn Thạch tuần tra, hướng dẫn, nhắc nhở người dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt vào giờ tan ca của công nhân.

Lực lượng công an cũng tuyên truyền các hộ bán hàng rong, sạp trái cây, quần áo không bày bán tràn lan gây cản trở giao thông.

Buổi tối, lực lượng Công an phường tiếp tục tuần tra tại khu vực Quảng trường 24/3 - nơi thường xuyên tập trung đông người. Tại đây, lực lượng công an tuyên truyền người dân đỗ xe đúng vị trí, giữ gìn trật tự công cộng; vận động các chủ xe bán hàng rong không lấn chiếm không gian quảng trường, đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi, sinh hoạt.

Công an phường Bàn Thạch tuyên truyền, nhắc nhở các hộ bán hàng rong tại Quảng trường 24/3. Ảnh: MỸ LINH

Công an phường cũng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố) tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường và đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện có nồng độ cồn.

Trung tá Nguyễn Công Nhất - Trưởng Công an phường Bàn Thạch cho biết, đơn vị sẽ tập trung thực hiện cao điểm tấn công, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh hoạt động tuần tra, tuyên truyền, nhất là tại các khu vực phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị tại địa phương sau sáp nhập.