An ninh trật tự Công an phường Điện Bàn Bắc bắt đối tượng trộm cắp tài sản ĐNO - Nguyễn Văn Linh (SN 1986, thôn La Huân, xã Điện Bàn Tây) bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản tại bưu điện văn hóa xã.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4/8, đại diện Công an phường Điện Bàn Bắc cho hay, sau quá trình điều tra, truy xét, đơn vị thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Linh.

Linh được xác định là thủ phạm gây ra vụ trộm đêm 27 rạng sáng 28/7 tại Bưu điện văn hóa Điện Hòa (khối phố Xóm Bùng, phường Điện Bàn Bắc). Lợi dụng đêm tối, đối tượng đập phá, đột nhập trụ sở bưu điện lấy trộm khoảng 200 nghìn đồng và nhiều sản phẩm hàng tiêu dùng trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay khi tiếp nhận tin báo từ nhân viên bưu điện, Công an phường Điện Bàn Bắc phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triển khai truy xét. Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội và bắt giữ Nguyễn Văn Linh.

Đây là chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Bắc hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an thành phố Đà Nẵng phát động.