An ninh trật tự Công an phường Điện Bàn Bắc lập chiến công đầu sau sáp nhập (ĐNO) - Trong ngày đầu tiên triển khai mô hình mới, Công an phường Điện Bàn Bắc đã lập chiến công với việc bắt giữ đối tượng tàng trữ nhiều loại ma túy.

Công an phường Điện Bàn Bắc khống chế đối tượng Nguyễn Đình Lâm. Ảnh: Công an cung cấp

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc đảm bảo an ninh trật tự sau khi sáp nhập, Ban Chỉ huy Công an phường Điện Bàn Bắc đã triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 1/7, trong quá trình tuần tra trên tuyến ĐT605 đoạn qua khối phố Thái Cẩm, tổ công tác Công an phường Điện Bàn Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, một đối tượng bất ngờ vứt bỏ các túi nilon chứa chất bột màu trắng. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và xác định đối tượng là Nguyễn Đình Lâm (SN 1991, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp, bao gồm ketamine, thuốc lắc và ma túy dạng nước vui (nhãn hiệu “yao yao fi fi”), cùng một tờ tiền 5.000 đồng được sử dụng để gói ma túy nghiền mịn.

Công an lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh ban đầu, Lâm khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng tại thành phố Đà Nẵng và đang tìm địa điểm sử dụng thì bị bắt giữ.

Công an phường Điện Bàn Bắc đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.