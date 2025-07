Chính trị Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng phường Điện Bàn văn minh - hiện đại - sinh thái ĐNO – Sáng 10-7, chỉ đạo Đại hội đại biểu phường Điện Bàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng Lê Thị Mỹ Hạnh đề nghị, Đảng bộ xã tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng phường Điện Bàn phát triển giàu đẹp, an toàn, từng bước trở thành văn minh – hiện đại – sinh thái.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng Lê Thị Mỹ Hạnh chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: T. HUY

Cùng dự đại hội có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Xuân Vinh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ) qua các thời kỳ cùng 250 đại biểu đại diện cho 1.132 đảng viên thuộc 44 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ phường.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ phường Điện bàn (trên cơ sở hợp nhất từ các Đảng bộ phường Vĩnh Điện, Điện Minh, Điện Phương), đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh đề nghị, phường Điện Bàn tập trung thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp uỷ và tổ chức đảng. Đặc biệt, cần có giải pháp hiệu quả nhằm sớm khắc phục các hạn chế khuyết điểm về tổ chức xây dựng Đảng.

Thứ hai, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng đô thị. Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chợ đêm, phố thương mại, tuyến phố đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng, khai thác lợi thế của trung tâm thương mại - dịch vụ Vĩnh Điện.

Phường cần tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng giao thông liên phường, chỉnh trang vĩa hè, thoát nước, chiếu sáng công cộng. Đặc biệt tập trung lãnh đạo việc quản lý đất đai, phát huy hiệu quả quỹ đất công, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng.

Thứ ba, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá địa phương, trong đó tập trung vào các “điểm nhấn” về tài nguyên du lịch và giáo dục truyền thống quê hương, đầu tư tôn tạo Dinh trấn Thanh Chiêm, đầu tư phục hồi, phát triển các làng nghề ở Điện Minh, Điện Phương đi đôi với kết nối tour OCOP; kết nối với các địa phương khai thác tuyến sông Thu Bồn, ven sông Vĩnh Điện tạo ra những tuyến du lịch sinh thái – trải nghiệm làng quê góp phần cân bằng sinh thái đô thị. Đây cũng là “nguồn lực mềm” và “không gian sinh thái" quý giá để Điện Bàn có thể trở thành phường hiện đại và sinh thái.

Thứ tư, coi trọng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền số nhằm thể hiện rõ nét hơn quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: “Chuyển đổi số là hệ thần kinh trung ương, cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã trong mô hình chính quyền 2 cấp, là bộ não dữ liệu tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, không để xảy ra vùng trũng thông tin".

Thứ năm, coi trọng việc bảo đảm các mục tiêu quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thứ sáu, coi trọng việc kết nối với các xã, phường trong toàn thành phố, nhất là các địa phương lân cận để tạo nên sức mạnh liên vùng, tương hỗ với nhau các lợi thế về kinh tế, địa chính trị để cùng nhau đồng hành trong phát triển, và quan trọng hơn là kết nối với các cấp thành phố khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Một nhiệm kỳ mới đang đến, với tư duy và tầm nhìn mới, với truyền thống hào hùng và văn hóa đậm sắc, với niềm tin, quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Bàn sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Điện Bàn trở thành phường hiện đại và sinh thái, cùng với thành phố phát triển thịnh vượng và bền vững”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T. HUY

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Bàn đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác an sinh xã hội được chăm lo chú đáo, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đặc biệt, 2 xã nông thôn mới là Điện Minh, Điện Phương được công nhận trở thành phường vào năm 2023.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, góp phần tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của phường trong những năm tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Điện Bàn xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đề ra giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm tiếp tục khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Điện Bàn trong thời kỳ mới.

Đảng bộ phường xác định một số chỉ tiêu chủ yếu, gồm nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể: phấn đấu hằng năm có từ 90% trở lên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 90% trở lên chi bộ đạt chi bộ “4 tốt”; hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới phấn đấu đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên; Mặt trận, hội, đoàn thể được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhóm chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách, xây dựng kết cấu hạ tầng, phường phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10%, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10-12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 90 triệu đồng/người/năm.

Nhóm chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, môi trường, phường phấn đấu hằng năm có từ 95% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, có từ 85% khối phố trở lên đạt tiêu chuẩn khối phố văn hóa, đạt phường văn minh đô thị; 95% trở lên cơ quan, trường học đạt chuẩn cơ quan văn hóa; không có hộ tái nghèo, tái cận nghèo; phấn đấu vào nhóm 20 xã, phường dẫn đầu của thành phố hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã; 100% hộ dân và chủ nguồn thải ký hợp đồng dịch vụ thu gom rác, 100% chất thải rắn được thu gom và xử lý theo quy định…

Nhóm chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh, phường phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; 100% chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để đạt được các chỉ tiêu đó, phường đề ra các nhiệm vụ đột phá, trong đó tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong hoạt động hành chính.

Nỗ lực phát huy các giá trị văn hóa gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, nhằm phát huy bản sắc văn hóa của người Điện Bàn với tinh thần hiếu học, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tính cần cù, vượt khó, thông minh...

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi thể như các lễ hội, các loại hình văn hóa dân gian; các di tích lịch sử văn hóa; đầu tư xây dựng các tuyến giao thông chính kết nối các địa điểm di tích lịch sử văn hoá của địa phương với các làng nghề đặc trưng tiêu biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh (thứ 14, trái qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Điện Ban nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T. HUY

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030, với 23 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 9 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Nguyễn Minh Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng công bố quyết định của Thành ủy chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030.