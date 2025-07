Quốc phòng - An ninh Công an phường Điện Bàn Đông lập chiến công phòng chống tội phạm ma túy ĐNO - Ngày 7/7, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông đã khen thưởng đột xuất Công an phường Điện Bàn Đông vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm khi phát hiện làm rõ 5 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông khen thưởng đột xuất Công an phường Điện Bàn Đông vì thành tích xuất sắc đấu tranh trấn áp tội phạm. Ảnh: CA ĐIỆN BÀN ĐÔNG

Trước đó, lợi dụng thời gian sáp nhập phường, các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Điện Dương (cũ) có dấu hiệu hoạt động trở lại. Trong đó, Nguyễn Thanh Hà (SN 1991, trú tại khối phố Hà My) là đối tượng thuộc diện quản lý ma túy của lực lượng công an thường chọn khu vực vắng vẻ, nhất là các nhà hoang, khu nghĩa địa vùng giáp ranh để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 4/7/2025, lợi dụng thời tiết mưa gió, Nguyễn Thanh Hà rủ Nguyễn Viết Vương (SN 1998, trú tổ 20 Bàu Ốc, phường Hội An Tây và Nguyễn Tùng Hậu, SN 1991, trú tổ 19, Bàu Ốc, phường Hội An Tây) cùng sử dụng ma túy tại khu vực nghĩa trang thuộc khối phố Hà My Tây, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Tổ công tác Công an phường Điện Bàn Đông đã triển khai lực lượng bắt quả tang 3 đối tượng nêu trên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện có nhiều tang vật phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Cụ thể, Nguyễn Thanh Hà đang tàng trữ 1 gói ma túy đá, khối lượng 0,18 gam chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ. Tiến hành thử nước tiểu phát hiện cả ba đối tượng nêu trên đều dương tính với chất ma túy (loại Methamphetamine).

Điều tra mở rộng, Công an phường triệu tập Ngụy Như Thành (SN 1990) và Ngụy Cường (SN 1990) cùng trú tại khối phố Bàu Ốc, phường Hội An Tây. Qua test nhanh cả 2 đều dương tính với ma tuý. Công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 3/7, Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã đưa 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn An (SN 1990, trú khối phố Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông) và Đặng Nhật Quang (SN 1989, trú khối phố Viêm Đông, Điện Bàn Đông) đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện TP.Đà Nẵng theo quyết định của tòa án.

Tính từ đầu năm đến nay Công an 5 phường vùng đông của thị xã Điện Bàn cũ (nay là Công an phường Điện Bàn Đông) đã đưa 21 đối tượng vào cơ sở cai nghiện.