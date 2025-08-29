Xã hội Công an phường Điện Bàn triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐNO - Sau gần 2 tháng sáp nhập, Công an phường Điện Bàn tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Lực lượng công an kiểm tra, tuyên truyền để người dân không kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: Công an phường Điện Bàn.

Cụ thể, từ ngày 1/7 đến nay, Công an phường Điện Bàn tổ chức hơn 60 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng nhắc nhở 141 trường hợp vi phạm trật tự công cộng, trong đó có 108 trường hợp đỗ xe sai quy định và 33 trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán. Xử lý vi phạm hành chính 2 trường đỗ xe sai quy định, tổng số tiền phạt 1,4 triệu đồng.

Song hành công tác tuần tra, từ đầu tháng 7 đến nay, công an phường tiếp nhận và giải quyết 297 hồ sơ đăng ký xe, gồm 63 ô tô và 216 mô tô.

Đồng thời, tiếp nhận 66 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe (64 trường hợp hạng A, 2 trường hợp hạng C1); hướng dẫn 48 trường hợp thực hiện đổi giấy phép lái xe ô tô đến hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia.





Đặc biệt, tổ chức 29 lượt tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại rượu, bia tại các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, tụ điểm vui chơi giải trí.

Kết quả, 29 cơ sở ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung về không bán, cung cấp rượu bia cho người dưới 18 tuổi; không sử dụng lao động dưới 18 tuổi tham gia trực tiếp vào việc mua bán rượu bia; không mở mới điểm bán rượu bia tiêu dùng tại chỗ trong phạm vi 100m quanh các trường học, cơ sở y tế…