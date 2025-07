An ninh trật tự Công an phường Hội An Tây bắt quả tang ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ĐNO - Công an phường Hội An Tây (thành phố Đà Nẵng) kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà một hộ dân.

Các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/7, đại diện Công an phường Hội An Tây cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý ba đối tượng sử dụng ma túy trái phép.

Trước đó, vào tối 25/7, tại nhà V.V.D. (SN 1992, ngụ thôn Bến Trễ, phường Hội An Tây), tổ công tác nhận thấy một nhóm thanh niên có biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định ba đối tượng gồm V. V.D., N.Q.T. (SN 2005, trú cùng địa phương) và P. P. G. (SN 1994, trú tại thôn Phong Thử 2, phường Điện Bàn Tây) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, trong đó nắp bình bị vỡ một phần do các đối tượng hoảng loạn vứt bỏ khi phát hiện lực lượng chức năng. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Hiện, Công an phường Hội An Tây đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng để củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.