An ninh trật tự Công an phường Hương Trà bắt đối tượng trộm cắp tài sản ĐNO - Sáng 4/7, Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà cho biết, đơn vị vừa truy bắt được một đối tượng trộm cắp tài sản. Đây là chiến công đầu của Công an phường Hương Trà sau khi thực hiện sáp nhập.

Đối tượng Trần Xuân Nhựt. Ảnh: XUÂN MAI

Giữa tháng 5/2025, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của người dân về việc liên tục bị mất trộm xe đạp điện, bình điện tại khối phố 1, phường An Sơn cũ, nay là phường Hương Trà. Lực lượng Công an phường An Sơn cũ điều tra và xác định được đối tượng nghi vấn, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Công an phường Hương Trà đã tiếp nhận vụ việc, tích cực vào cuộc điều tra.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 22 giờ ngày 3/7, Tổ công tác phòng chống tội phạm Công an phường Hương Trà đã phát hiện, bắt gọn đối tượng nghi vấn là Trần Xuân Nhựt (SN 1998, khối phố Hương Trà Tây, phường Hương Trà). Tại cơ quan công an, Nhựt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an phường Hương Trà đang mở rộng điều tra.